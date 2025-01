Olaf Scholz spricht auf einmal über Außerirdische – Geheimakten im Kanzleramt?

Sind die Aliens schon auf der Erde gelandet? Wissen Bundeswehr und die Geheimdienste Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst längst mehr über Ufos und Co. als wir Normalbürger? Wurde der Bundeskanzler in geheimes Wissen eingeweiht? Nun hat Olaf Scholz vor der Bundestagswahl tatsächlich eine Frage dazu beantwortet.

In der Show „World Wide Wohnzimmer“ war der Wahlkämpfer zuletzt zu Gast, und das Moderatoren-Duo, die Zwillinge Benni und Dennis Wolter, fühlten Scholz auch bei der Aliens-Frage auf den Zahn.

Ufos und Aliens auf der Erde? Scholz muss antworten

Doch alle, die nun auf einen Hammer im Wahlkampf hofften, wurden enttäuscht. Olaf Scholz beantwortet die Frage vergnügt, doch ohne eine Enthüllung preiszugeben. Manchmal denke er, es könnte sein, dass es Außerirdische auf der Erde gibt, lacht Scholz. Eine spitze Bemerkung über manche Zeitgenossen. Aber auf die konkrete Frage, ob es Aliens-Akten gibt, entgegnet er klar mit „nein“.

„Es ist eine der vielen Verschwörungstheorien, die durch die Welt läuft. Und es gibt auch einige Leute, die das ganz fest glauben, dass da nur ein Geheimnis nicht offenbart wird. Nein, es gibt keinerlei solcher Erkenntnisse.“ Olaf Scholz über Außerirdische

Trump kündigte bei Wahlsieg neue Enthüllungen an

Der Kanzler wollte im Gespräch bei „World Wide Wohnzimmer“ nicht ausschließen, dass es in den Weiten des Universums noch andere intelligente Lebewesen gibt. „Aber davon weiß keiner was“, so Scholz.

Donald Trump hatte dagegen im Wahlkampf angekündigt, bei einem Wahlsieg und Wiedereinzug ins Weiße Haus bisher nicht veröffentlichte Ufo-Videos des US-Militärs freizugeben. Ob dieses Versprechen von ihm eingelöst wird, dürfte mit Spannung erwartet werden. Im Nachbarland Kanada berichtet der Nachrichtensender „CTV News“ derweil exklusiv über eine Vorabversion einer UAP bzw. Ufo-Studie, die von der kanadischen Regierung in Auftrag gegeben wurde. Sie trägt den Titel „Sky Canada Project“. Die gesamten Ergebnisse sollen im Laufe des Jahres 2025 veröffentlicht werden.

Während Scholz sich also über das Thema etwas lustig machte, ist es in anderen Ländern längst an der Tagesordnung. Zumindest was rätselhafte Beobachtungen am Himmel angeht.