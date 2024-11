Nach Lindner-Aus: Das ist sein Nachfolger Jörg Kukies 

Auch wenn das Ampel-Aus dem politischen Wirrwarr der letzten Wochen und Monate ein Ende bereitet hat, es hat die allgemeine Verunsicherung in der Bundesrepublik nicht wirklich gemindert. Nachdem Olaf Scholz Christian Lindner aus seinem Amt entlassen hat, steht jetzt sein Nachfolger fest. Doch wer ist Jörg Kukies?

Am frühen Donnerstagmorgen (07. November) hat das ARD-Hauptstadtstudio vermeldet, dass Jörg Kukies den scheidenden Finanzminister Christian Lindner beerben wird. Aus Ampel-Sicht ein geschickter Schachzug, denn Kukies ist ein Vertrauter von Scholz und als bisheriger Staatssekretär im Kanzleramt sind ihm die Interna bestens bekannt.

Jörg Kukies: Er ist ein politisches Kind von Olaf Scholz

Der Wirtschaftswissenschaftler wechselte 2021 in die Willy-Brandt-Straße 1, zuvor war der gebürtige Mainzer Staatssekretär im Finanzministerium. Von 2018 bis 2021 war er hier tätig – unter dem heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz! Angesichts der langjährigen Überschneidung von Jörg Kukies und dem SPDler könnte man meinen, dass sich Scholz ganz bewusst Rückendeckung ins Boot holt.

Jörg Kukies wurde am 21. Februar 1968 in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt geboren und studierte Public Policy an der Harvard Kennedy School. Im Jahr 2001 promovierte er in Finanzwesen an der University of Chicago. Sein Weg in die Politik führte über das Investmentbanking-Unternehmen Goldman Sachs, für welches er zwischen 2000 und 2011 arbeitete.

Scholz holte ihn 2018 in das Kabinett Merkel IV, Kukies wurde einer von drei Staatssekretären. Hier verantwortete Kukies die Bereiche Europa und Finanzmarkt. Die Grünen, damals Oppositionspartei, und die Linke kritisierte seine Berufung – sechs Jahre später muss Habeck jetzt mit ihm zusammenarbeiten.

Apropos Robert Habeck. Kurzzeitig war der Vizekanzler als Lindner-Nachfolger im Gespräch, immerhin ist er formal der stellvertretende Finanzminister. Im Deutschlandfunk hatte er diesen Spekulationen jedoch ein Ende gesetzt.