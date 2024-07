Reporter stellt Scholz freche Frage – Kanzler völlig empört!

Trotz geringerem Rückhalt in der Partei hat Olaf Scholz angekündigt, dass er für die Bundestagswahl 2025 erneut kandidieren will. In seiner Partei SPD schwindet allerdings der Rückhalt des Kanzlers.

Ein Journalist fragte Scholz deshalb, ob er für nächstes Jahr einen Abgang à la Biden plane. Da fiel dem Ampelkanzler schnell das Grinsen aus dem Gesicht.

++ Dazu interessant: Olympia 2024 – Scholz und Co.: Nehmt gefälligst den Zug nach Paris! ++

Frage überrumpelt Kanzler Scholz

Wahldesaster, Haushaltsstreit, miese Umfragewerte: Olaf Scholz hat eine ziemlich ungemütliche Zeit hinter sich. Doch an Zuversicht hat der Kanzler offenbar nichts eingebüßt. So blickt er sehr optimistisch auf die Bundestagswahl 2025. „Ich werde als Kanzler antreten, erneut Kanzler zu werden“, stellte er auf die erste Frage bei seiner traditionellen Sommerpressekonferenz in Berlin gleich mal klar.

Doch Scholz hat ein großes Problem. Inzwischen steht seine eigene Partei längst nicht mehr so stramm hinter ihrem Kanzler wie nach dem Wahlsieg 2021. Zuletzt stellte sich in einer Forsa-Umfrage im Auftrag des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) nur noch ein Drittel der SPD-Mitglieder hinter Scholz als Kanzlerkandidaten.

Ein Journalist fragte den SPD-Politiker deshalb, ob er noch der richtige Kandidat für die Bundestagswahl sei und sich am Abgang des US-Präsidenten Joe Biden ein Vorbild nimmt. Einige im Publikum finden die Frage amüsant und lachen darüber – Scholz aber nicht. Schnell vergeht ihm das Kanzlergrinsen. „Danke für die überaus nette und freundliche Frage“, antwortet er mit ironischem Unterton. „Aber nein, natürlich nicht: Ich werde als Kanzler antreten, erneut Kanzler zu werden“, wiederholt er.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

SPD sei so geschlossen „wie nie“

Dann konnte Scholz sein Lächeln aber wiederfinden. Die schlechten Umfragewerte seien für ihn ein „Ansporn“. Er sei überzeugt, dass bis zur nächsten Bundestagswahl „wir die Sache gedreht bekommen“. Die SPD sei außerdem so geschlossen „wie nie“.

Mehr News:

Die Pressekonferenz war einer der letzten Termine des Kanzlers vor dem Sommer-Urlaub. Am Freitag geht es noch zur Eröffnung der Olympischen Spiele nach Paris, dann sind auch für ihn Ferien, in denen er erstmal für zwei Wochen mit seiner Frau Britta Ernst ins „befreundete europäische Ausland“ will. „Ich freue mich darauf, dass Ruhe herrscht“, sagte Scholz kürzlich in einem ARD-Interview zu seinen Erwartungen an den Urlaub. (mit dpa)