Sachsen-Wahl im Newsblog: Wer heute AfD und BSW wählen wird – „Denen geht’s gut!“

Wegweisende Landtagswahl im Freistaat! Bei der Sachsen-Wahl entscheidet sich, ob die AfD erstmals stärkste Kraft im Landtag wird. In Umfragen gibt es ein Kopf-an-Kopf-Duell mit der CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer.

Völlig offen ist, wie eine neue Regierung in Sachsen aussehen wird. Ein Bündnis mit der AfD schließen die Christdemokraten aus. Kommt es zu einem völlig neuen Zweierbündnis mit dem BSW? Oder zu einer Dreierkoalition mit BSW und SPD? Für die Ampel-Parteien könnte der Wahlabend ein Desaster werden – vor allem für Grüne und FDP.

Sachsen-Wahl im Newsblog

8 Uhr: Die Wahllokale in Sachsen sind geöffnet. Nun können die Bürgerinnen und Bürger bis 18 Uhr ihre Stimmen abgeben. Danach wird es die ersten Prognosen bei ARD und ZDF geben, später am Abend das vorläufige amtliche Ergebnis. Viele haben jedoch bereits abgestimmt. In Leipzig etwa waren es nach jüngsten Meldungen der „Leipziger Volkszeitung“ rund 90.000 Wahlberechtigte, die vorab ihr Wahlrecht nutzten.

7.50 Uhr: Wie wird die Sachsen-Wahl ausgehen? Laut den letzten Umfrage von Forsa könnte die CDU mit 33 Prozent knapp vor der AfD (31 Prozent) vorne liegen. Die Wagenknecht-Partei BSW kann demnach mit 12 Prozent rechnen. Spannend wird, ob SPD, Grüne und Linke es in den Dresdner Landtag schaffen. Hier siehst du frische Umfragen zur Sachsen-Wahl im Überblick.

Vorbericht zur Sachsen-Wahl: Wer macht heute sein Kreuz bei BSW und AfD?

Das Meinungsforschungsinstitut INSA hat sich für die „Bild“ genauer angeschaut, wer welche Partei wählen will. Die Ergebnisse sind aufschlussreich!

Die AfD wird demnach vor allem von Männern gewählt. Würden zur die sächsischen nur die Männer ihre Stimme abgeben, käme die Rechtsaußen-Partei auf 38 Prozent! Bei Frauen schneidet sie mit 28 Prozent deutlich schwächer ab. Insgesamt kommt die AfD bei INSA auf 32 Prozent.

Es sind vor allem Jungwähler und mittelalte Altersgruppen, die zur AfD tendieren. Bei den 18-29-Jährigen erreicht die Sachsen-AfD laut der Erhebung 36 Prozent, bei weiteren Altersgruppen sogar bis zu 38 Prozent. Nur bei den Senioren über 70 Jahre schneidet die Partei mit 20 Prozent klar schwächer ab.

„Denen geht’s gut“ – und wählen trotzdem AfD

In der ZDF-Doku „Politik zwischen Brandmauern“ zu den Ostwahlen bringt eine Sächsin ihren Frust zum AfD-Hoch im Freistaat zum Ausdruck. Sie sagt: „Was Konkretes hat die AfD nicht. Und das tut mir ein bisschen weh, muss ich ehrlich sagen. Weil ich auch weiß, dass in meinem eigenen Bekannten- und Verwandtenkreis alle AfD wählen. Das macht mich traurig. Denen geht’s gut, die verdienen, die haben ihren Urlaub, die haben ihr Auto. Die haben alles eigentlich – und meckern trotzdem. Ich weiß gar nicht, warum…“

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) lockt dagegen viele Frauen an. Würden nur die sächsischen Wählerinnen abstimmen, könnte die Partei laut INSA auf 19 Prozent kommen! Bei den Männern erreicht sie 11 Prozent. Insgesamt käme sie laut dieser Befragung auf 15 Prozent.

Konkret sind es insbesondere Wählerinnen und Wähler ab 70 Jahre, die ihr Kreuz beim BSW machen wollen. Hier klettert die Partei laut INSA sogar auf 22 Prozent. Deutlich schwächer ist sie mit 8 Prozent bei jüngeren Befragten bis 29 Jahre.