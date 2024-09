Thüringen-Wahl im Liveticker: Katastrophe für Ampel-Parteien bahnt sich an

Es ist der Höhepunkt der viel zitierten Schicksalswahl. Seit acht Uhr haben die Wahllokale in Thüringen geöffnet, noch bis 18 Uhr können die knapp 1,7 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben. Bei der Thüringen-Wahl zeichnet sich ein Debakel für alle Ampel-Parteien ab. Grüne und FDP könnten gar in der politischen Bedeutungslosigkeit versinken. Das sich eigens auferlegte Ziel, den Aufschwung der AfD zu stoppen, droht ebenfalls krachend zu scheitern.

In diesem Newsblog halten wir dich über die Entwicklungen, Ergebnisse und Reaktionen zur Thüringen auf dem Laufenden.

Die letzte Umfrage:

Partei Letzte Umfrage Wahlergebnis 2019 AfD 30 Prozent 23,4 Prozent CDU 22 Prozent 21,7 Prozent BSW 17 Prozent / Linke 14 Prozent 31 Prozent SPD 7 Prozent 8,2 Prozent Grüne 4 Prozent 5,2 Prozent FDP 5 Prozent < 3 Prozent Quelle: Forsa

8.01 Uhr: Die Wahllokale in Thüringen haben geöffnet. Bis 18 Uhr können die Wahlberechtigten ihre Stimme in einem der 44 Wahlkreise abgeben. Die hier gewählten Direktmandate machen exakt die Hälfte der 88 regulären Sitze im Erfurter Landtag aus. Mit ersten Ergebnissen aus den Stimmkreisen wird ab 20 Uhr gerechnet. Spätestens 30 Tage nach der Wahl, am ersten Oktober 2024, muss der neu gewählte Landtag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommen.