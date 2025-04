Rückzug! Robert Habeck verlässt Berlin – SIE wird seine Nachfolgerin

Es deutete sich schon vor Wochen an: Robert Habeck nimmt endgültig Abschied von Berlin und der Bundespolitik. Wie der „Spiegel“ berichtet, hat sich der bisherige Vizekanzler nach der Wahlniederlage im Februar jetzt dazu entschieden, den Bundestag zu verlassen. Das Blatt beruft sich auf Parteikreise der Grünen. Auch „t-online“ und das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ bestätigen, dass sie entsprechende Informationen aus Grünen-Quellen erhalten haben.

Habeck war Kanzlerkandidat der Grünen bei der Bundestagswahl. Die Partei kam jedoch nur auf enttäuschende 11,6 Prozent und landet bald in der Opposition. Schon direkt nach der Wahl gab es Spekulationen über einen Rückzug Habecks. Dann nahm er sein Mandat aber doch an.

Nachrückerin studiert noch in Kiel

Nun soll sich der 55-Jährige entschieden haben, nur noch bis zur parlamentarischen Sommerpause im Bundestag zu bleiben. Demnach würde er Ende Juni oder im Juli Platz machen für eine Nachfolgerin. Habeck kam nicht direkt über seinen Wahlkreis in den Bundestag, so dass es eine Nachrückerin auf der Landesliste der Grünen in Schleswig-Holstein geben wird.

Habeck weg: Grünen-Fraktion wird noch weiblicher und jünger

Es handelt sich laut Medienberichten um Mayra Vriesema. Die 25-Jährige studiert in Kiel Internationale Politik und Internationales Recht. Der Spiegel“ schreibt, dass sie noch vor dem Wechsel in den Bundestag ihr Masterstudium abschließen will. Hier würde es also auch gut passen, dass Habeck noch bis zur Sommerpause sein Mandat wahrnimmt.

Eigentlich stammt die Nordfriesin gebürtig aus Husum. Bei der Bundestagswahl kandidierte Vriesema auf Platz 5 der Landesliste der Grünen und war Spitzenkandidatin der Grünen Jugend in diesem norddeutschen Bundesland.

Mit Vriesema und durch den Habeck-Rückzug würde der Frauenanteil in der Grünen-Fraktion weiter zunehmen. Schon jetzt liegen die Grünen mit einem Anteil von 61 Prozent an der Spitze. Insgesamt ist derzeit nur knapp jeder dritte Bundestagssitz mit einer Frau besetzt, weil Frauen vor allem bei AfD und CDU/CSU stark unterrepräsentiert sind.

Außerdem würde das Durchschnittsalter der Grünen-Fraktion sinken (aktuell 42,3 Jahre). Sie werden dann die Fraktion der Linkspartei (42,2 Jahre im Schnitt) einholen. Habeck ist 30 Jahre älter als seine potentielle Nachfolgerin im Parlament.