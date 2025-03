65 Männer bekommen die maximale Rente vom Staat – so viel ist es

Die Rente ist für viele Menschen die wichtigste Einnahmequelle im Alter. Richtig reich wird man durch die Rente, auch bei jahrelanger Beschäftigung, nicht. Woran liegt das? Und wie viel kann man maximal aus der Rentenversicherung erhalten?

Zunächst die Grundlagen: Alle Beschäftigten, die in Deutschland sozialversicherungspflichtig sind, zahlen gemeinsam mit ihren Arbeitgebern 18,6 Prozent des Bruttoeinkommens in die gesetzliche Rentenversicherung. Dafür gibt es dann jedes Jahr momentan maximal zwei Rentenpunkte.

Traum-Rente: Nur 65 Rentner in Deutschland haben sie

Je mehr man verdient und einzahlt, desto mehr Rentenpunkte bekommt man. Rentner bekommen ab Juli dann 39,32 Euro pro Rentenpunkt im Monat.

Das bedeutet aber nicht, dass es unbegrenzt Rente gibt. Dafür gibt es die Beitragsbemessungsgrenze. Sie entspricht dem maximalen Einkommen, für das Beiträge in die Rentenversicherung eingezahlt werden. Wer also die höchstmögliche Rente erhalten will, sollte sein ganzes Berufsleben ein Einkommen haben, das mindestens so hoch ist wie die Beitragsbemessungsgrenze.

Diese Mindestsumme ist nicht fix, sondern steigt mit der allgemeinen Lohnentwicklung. Im Moment würde sie bei 96.600 Euro brutto liegen, 2024 war sie noch bei 90.600 Euro. Außerdem müsste man mindestens 45 Jahre lang gearbeitet und diesen Mindestwert nicht unterschritten haben.

Die maximale Rente in Deutschland ist also folgendermaßen zu berechnen:

Entgeltpunkte × Zugangsfaktor × derzeitiger Rentenwert × Rentenfaktor.

So ergibt sich die Brutto-Rente. Rundet man die Rentenpunkte, sieht die Rechnung so aus:

90 × 1,00 × 39,32 × 1,0 = 3.538,80 Euro

Schock im Alter: So wenig bleibt den meisten

Das bedeutet also eine maximale Rente von 3.538,80 Euro in Deutschland.

Die wenigsten Menschen starten mit so einem hohen Gehalt in ihre Berufslaufbahn. In Deutschland ist das nur bei wenigen Männern der Fall. Laut dem Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2023 erhalten nur äußerst wenige Menschen eine Rente von 3.000 Euro oder mehr – lediglich 65 Rentner in Deutschland.

Nur etwa zehn Prozent der Rentner erhalten eine Rente über 1.800 Euro im Monat. Etwa die Hälfte bekommt weniger als 1.050 Euro, 11 Prozent sogar weniger als 300 Euro Rente im Monat. Die Spitzen-Rentner sind also die absolute Ausnahme. (Quelle: Main Post)