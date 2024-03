Rente: Crash-Warnung an die Ampel! Rentenversicherung mit deutlichem Statement

Die Deutsche Rentenversicherung reagiert mit eindringlichen Worten auf die Reformpläne der Ampel. Am Dienstag stellten Finanzminister Christian Lindner und Arbeitsminister Hubertus Heil das „Rentenpaket II“ vor. Das Ziel der Regierung bei der Rente: Das Rentenniveau von 48 Prozent halten, aber gleichzeitig die nötigen Anhebungen der Rentenbeiträge möglichst begrenzen. Das soll durch das neue Generationenkapital gelingen.

Die Regierung will bis 2035 einen Fonds mit einem Volumen von 200 Milliarden Euro aufbauen. Mit dem Einstieg in den Kapitalmarkt will die Ampel eine weitere Säule zur Finanzierung der Rente schaffen – und mit Aktienhandel Gewinne erzielen.

Warnung in Statement der Rentenversicherung

Die Deutsche Rentenversicherung zeigt sich eher skeptisch. Präsidentin Gundula Roßbach erklärte kurz nach der Veröffentlichung der Pläne, die Rentenkasse fordere, „dass auch künftig keine Beitragsmittel für das Generationenkapital verwendet werden“. Tatsächlich plant die Ampel zunächst für 2024 ein Darlehen von 12 Milliarden Euro aufzunehmen, um den Fond aufzubauen. Später soll auch Vermögen des Bundes in den Fond fließen, nicht aber Rentenbeiträge.

Außerdem kritisiert Roßbach, dass die Ampel „das bisher in der doppelten Haltelinie vorgesehene Beitragsziel, das eine Überforderung der Beitragszahler vermeiden sollte, aufgegeben“ habe.

Zukunft der Rente: Was ist bei Börsencrash?

Ob sich mit dem Generationenkapital wirklich „die Erwartungen in Hinblick auf die Kapitalerträge“ erfüllen werden, wird von der Chefin der Rentenversicherung infrage gestellt.

„Aktuell wird eine gleichmäßige positive Rendite auf dem Kapitalmarkt unterstellt. Sollten die Zahlungen an die Rentenversicherung aus den Kapitalerträgen nicht geleistet werden können, müssen die Beitragszahlenden dies zusätzlich ausgleichen“, warnt Roßbach die Politiker Lindner und Heil vor möglichen Kurseinbrüchen und einem Börsencrash.

Allerdings wird laut dem Finanzministerium ein Sicherheitspuffer beim Generationenkapital eingerichtet, der vor allem die Rückzahlbarkeit der Darlehen absichern soll.