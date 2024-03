Generationenkapital: Zockt die Regierung jetzt mit deiner Rente an der Börse?

Und die Ampel-Regierung arbeitet doch! Am Dienstag haben Finanzminister Christian Lindner und Arbeitsminister Hubertus Heil das „Rentenpaket II“ vorgestellt. Kernstück dabei: Der Aufbau eines sogenannten Generationenkapitals für die Rente, ein aktienbasierter Fonds als weitere kapitalgedeckte Säule.

+++ Auch spannend: Rentenerhöhung 2024: Genau zuhören! Minister Heil macht spannende Andeutungen +++

Das Problem ist allseits bekannt: Durch den demografischen Wandel gibt es immer weniger Beitragszahler für die Rentenkassen. Die Babyboomer-Generation verlässt jetzt Schlag auf Schlag den Arbeitsmarkt, die verbliebenen Arbeitnehmer müssen höhere Beiträge an die Rentenversicherung abdrücken.

Ampel setzt auf Aufbau von Generationenkapital bei der Rente

Nun soll ein staatlicher Fonds, unter Management der öffentlich-rechtlichen Stiftung Generationenkapital, das System über Wasser halten. Wir beantworten dir die wichtigsten Fragen.

Werden nun alle Rentner zu Aktionären? Nein, es geht beim Ampel-Plan um Geld des Staates, das in die Rentenkasse fließen soll. Es hat nichts mit deinen eigenen Ansprüchen oder deiner Vorsorge zu tun.

Woher kommt dieses Geld, das in den Fonds fließt? Zunächst wird die Ampel 2024 zwölf Milliarden Euro aus öffentlichen Darlehnen auf dem Kapitalmarkt anlegen. Die Aufnahme dieses Darlehens wird nicht auf die Schuldenbremse angerechnet. In den Folgejahren sollen die jährlichen Einzahlungen schrittweise um jeweils drei Prozent steigen. Daneben gibt es noch weitere Quellen, wie Vermögenswerte des Bundes, die in den Fonds fließen sollen.

+++ Interessant: Rente: Geld-Geschenk in Nachbarland – davon können deutsche Senioren nur träumen +++

Werden auch Rentenbeiträge investiert? Nein! Du musst nicht befürchten, dass die Politik mit Beiträgen, die für die Rentenversicherung da sind, an den Börsen zocken wird. Das Umlageverfahren in der Rentenversicherung bleibt von den Plänen unangetastet. Das Risiko liegt also nicht bei den Versicherten allein, sondern beim Staat – also bei allen Steuerzahlern.

Aktienrente: Und was ist bei einem Börsencrash?

Wo wird das Geld angelegt? Laut Bundesfinanzministerium von Christian Lindner soll die Stiftung Generationenkapital die Mittel „renditeorientiert und global diversifiziert am Kapitalmarkt anlegen“. Das Geld wird also nicht nur in Deutschland oder Europa angelegt, sondern auf allen möglichen Weltmärkten, um das Risiko zu streuen. Die Erträge sollen zunächst reinvestiert werden.

Und was ist, wenn die Börsen zusammenbrechen? Bei der Vorstellung der Ampel-Pläne sagte Arbeitsminister Hubertus Heil, dass Vorsorgemaßnahmen getroffen worden seien, „falls uns der Himmel auf den Kopf fällt“. Nähere Details gab er nicht preis. Das Finanzministerium teilt mit: „Es wird innerhalb des Generationenkapitals ein Sicherheitspuffer bei Ausschüttungen eingerichtet, mit dem die Substanz des Stiftungsvermögens – also insbesondere die der Stiftung gewährte Darlehenssumme und damit die Rückzahlbarkeit der Darlehen – geschützt wird.“

Bekomme ich dann eine höhere Rente?

Was ist das Ziel des Fonds? Bis Mitte der 2030er-Jahre soll der Fonds Schritt für Schritt auf 200 Milliarden Euro anwachsen – mit Renditen, Zinsen und Zinseszinsen. Ausschüttungen aus dem Fonds sollten den Beitragsanstieg ab 2036 bremsen. Zunächst sind jährliche Ausschüttung in Höhe von zehn Milliarden Euro geplant. Ziel ist es aber, dass das Generationenkapital auch nach 2036 weiter aufgebaut wird. Zum Vergleich: Aktuell gibt es einen jährlichen Bundeszuschuss an die Rentenkasse von mehr als 110 Milliarden Euro – Tendenz steigend! Die geplanten zehn Milliarden Euro wären nur ein kleiner Teil der gesamten benötigten jährlichen Summe.

Weitere Themen für dich:

Steigt meine Rente durch das Generationenkapital? Leider nein. Es gibt keine Auswirkungen auf deine individuellen Rentenansprüche bei der Rentenversicherung. Die Ausschüttungen sollen nur dazu beitragen, dass das Niveau des Gesamtsystems möglichst gestützt wird.