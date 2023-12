Rente: Oh Schreck! Was tun, wenn mein Rentenausweis weg ist?

Bei vielen reicht die Rente zum Leben kaum aus. Da ist es umso erfreulicher, wenn ein Rentenausweis Ruheständlern wenigstens einige Ermäßigungen für allerlei Lebensbereiche bringt.

Doch was ist, wenn der Rentenausweis verloren geht? Einen neuen Antrag dafür zu stellen, ist einfacher als gedacht. Wie du einen neuen Rentenausweis bekommst, erfährst du hier.

Rente: Rentenausweis bringt viele Vorteile

Menschen, die sich am Ende ihrer beruflichen Laufbahn in Rente begeben, können nicht nur auf mehr Freizeit, sondern auch auf finanzielle Entlastung freuen. Mit dem Rentenausweis in der Hand eröffnen sich Möglichkeiten, in verschiedenen Lebensbereichen echtes Geld zu sparen. Diesen bekommen Rentner seit Juli 2020 automatisch mit dem Begrüßungsschreiben und wird vom Renten-Service der Deutschen Post verschickt. Somit braucht dieser also nicht noch einmal extra beantragt zu werden.

Mit dem Ausweis erhalten Ruheständler allerlei Vergünstigungen. Insbesondere bei kulturellen Veranstaltungen wie Theater- und Kinobesuchen sowie im öffentlichen Nahverkehr. Zunehmend bieten auch Geschäfte und Restaurants Rabatte für Rentner an. In vielen Fällen wird ein Nachweis über den Rentenstatus verlangt, den du bequem mit deinem Rentenausweis erbringen kannst.

Der Rentenausweis ist lebenslang gültig und braucht keine Verlängerung. Im Falle einer Veränderung des Rentenbescheids bekommst du automatisch einen neuen Ausweis zugesandt. Bei Rentenanpassungen, wie zum Beispiel beim Bezug von Witwenrente, ist es also nicht nötig, einen neuen Rentenausweis zu beantragen.

Rentenausweis HIER neu beantragen

Was ist also zu tun, wenn der Rentenausweis mal verloren geht? Einen neuen Ausweis zu beantragen ist einfacher, als zunächst vielleicht gedacht. Denn dafür musst du dich nur an den Renten-Service der Deutschen Post wenden.

Dabei füllst du auf der Internetseite lediglich einen Antrag aus. Für die Ausstellung eines Rentenausweises wird in der Regel keine Gebühr erhoben. Allerdings solltest du mit einer Wartezeit von mehreren Wochen rechnen, bis der neue Ausweis ausgestellt und dir zugesandt wird. Einen neuen Ausweis kannst du >>hier beantragen.