Rente: „Darum hat der Staat kein Geld mehr!“ Geht es Rentnern finanziell an den Kragen?

Die Ampel muss sparen – kommt es zu Kürzung im Sozialen, um das Haushaltsloch zu stopfen? Die Bürgergeld-Erhöhung zum Jahreswechsel steht erneut zur Debatte. So mancher spricht nun auch über die enormen Ausgaben für die Rente.

Geht es nun ans Geld der Seniorinnen und Senioren? Es braut sich was zusammen in der Politik!

Kürzungen bei der Rente für den Haushalt?

In letzten Jahrzehnt hat die damalige Große Koalition so manche Wohltat ins Leben gerufen, um für mehr soziale Gerechtigkeit im Alter zu sorgen. Mütterrente, Rente mit 63, Grundrente. Auch die Rentenanpassungen fielen zuletzt mit bis zu 6,12 Prozent (Ost, 2022) hoch aus – wobei die Inflation viel von den Erhöhungen wieder auffraß.

Sind diese Zeiten nun vorbei? Erste Stimmen werden laut, dass auch der Bereich Rente von einer neuen Sparpolitik betroffen sein könnte. Immerhin beläuft sich der Bundeszuschuss zur gesetzlichen Rentenversicherung auf 112 Milliarden Euro in diesem Jahr.

Rente mit 63 und Mütterrente nicht mehr finanzierbar?

Politiker Phil Hackemann, Europawahl-Spitzenkandidat der FDP Bayern und der Jungen Liberalen, macht genau darauf aufmerksam. Die Nachwuchshoffnung der Freidemokraten teilt auf X (früher Twitter) eine Grafik über den rapide angestiegenen Bundeszuschuss zur Rente seit 2018.

Von knapp 94 Milliarden ging es auf mittlerweile rund 112 Milliarden Euro rauf. Ein Plus von fast 20 Prozent. „Der wahre Grund, wieso der Staat kein Geld mehr hat“, kommentiert er dazu kritisch.

Zwar schränkt er später ein, dass das Finanzproblem auch an den massiv gestiegenen Zinsausgaben am Kreditmarkt liege, aber für den FDP-Politiker sind eben auch die Rentner bzw. die Ausgaben für die Rentenkasse schuld am ganzen Dilemma.

Rentenanpassung im Visier: „Weniger Aufwüchse“

Diese Ansicht vertritt er nicht alleine. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm sieht bei der Rente Sparpotenzial. „Prinzipiell sind Einsparungen bei den Renten möglich. Zum Beispiel die Rente ab 63 oder die Mütterrente könnte man zur Disposition stellen. Und bei der Anpassung von Bestandsrenten könnte man weniger Aufwüchse vorsehen“, sagte Grimm den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Mit anderen Worten: Auch die Erhöhung im Sommer 2024 könnte deutlich niedriger ausfallen, als bisher angenommen. Zumindest aus Sicht der Professorin. Bislang geht die Rentenkasse von einem Plus von 3,5 Prozent aus, manche Experten sogar von mehr.