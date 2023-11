Rente im Dezember: Keine Sorge! Die Rentenkasse hat das bei der Auszahlung im Blick

Auch für viele Menschen in Rente bleibt das Jahresende immer eine aufregende Zeit. Familienfeiern mit den Kindern und Enkeln an Weihnachten, vielleicht ein schickes Abendessen an Silvester mit Freunden. Dafür braucht man das nötige Geld.

Für die Geschenke oder einen Bummel auf dem Weihnachtsmarkt ist es wichtig, dass das Geld pünktlich auf dem Konto ist. Die Auszahlung ist für den 30. November angekündigt. Damit sollte es also keine Probleme geben. Doch was ist zwischen den Jahren? Kommen man da finanziell ins Schwimmen als Rentnerin und Rentner?

Rente zum Jahreswechsel: Ist noch Monat übrig am Ende des Geldes?

Ein Blick auf den Kalender zeigt zunächst, dass es theoretisch eng werden könnte. Der 29. Dezember ist ein Freitag. Dann kommt das Wochenende und der darauffolgende Montag ist Neujahr, ein Feiertag. Gibt es also erst am Dienstag, den 2. Januar, frisches Geld von der Rentenkasse? Und was ist, wenn man zwischendurch einkaufen muss?

Keine Sorge, die Rentenkasse hat das bedacht, liebe Seniorinnen und Senioren! Die Auszahlung kommt immer am letzten Bankarbeitstag eines Monats. Das bedeutet im Dezember ist es schon der 29.

Das gilt sowohl für die Renten, die nach nachschüssig für den laufenden Monat Dezember gezahlt werden – und auch für diejenigen, die vorschüssig für den Januar ausbezahlt werden (Rentenbeginn vor dem 1. April 2004). Das selbe gilt auch für Bürgegeld-Bezieher. Die Transferleistung kommt ebenfalls am 29. Dezember, vorschüssig für den Januar.

Rentenerhöhung erst ein halbes Jahr später

Seniorinen und Senioren können also ohne finanzielle Sorgen den Jahreswechsel angehen. Auf eine Erhöhung der Rente müssen sie allerdings noch rund ein halbes Jahr warten. Wie hoch die Rente dann ab Juli 2024 steigen wird, ist noch unklar – es gibt unterschiedliche Schätzungen dazu.