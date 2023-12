Mickrige Rente: Pensionäre hängen Rentner ab – „Skandal allererster Güte“

Während sich Beamte über hohe Pensionen im Alter freuen dürfen, werden Rentner nur mit dürftigen Altersbezügen abgespeist. Eine „himmelschreiende Ungerechtigkeit“ nennt das Peter Knöppel, Rechtsanwalt und Rentenberater. Er betreibt den Youtube-Kanal „rentenbescheid24.de“.

Während Pensionäre im Durchschnitt 3.240 Euro beziehen, bekommen Rentner nur rund 1.125 Euro Altersrente im Schnitt, wie Knöppel anhand von Zahlen des Statistischen Bundesamts und der Deutschen Rentenversicherung darlegt. „Ich bin fassungslos. Ich finde das ist ein Skandal allererster Güte“, kommentiert der Rechtsanwalt die Zahlen.

1,4 Millionen Pensionäre kosten den Staat über 53 Milliarden

Laut Statistischem Bundesamt gibt es 1.394.000 Pensionäre. Erfasst seien davon Bundespensionäre, Soldaten, Landes- und Kommunalpensionäre, wie Knöppel erklärt. Und was kosten die Pensionäre den deutschen Staat? Im Jahr 2022 kam man auf 53,4 Milliarden Euro. Hinzukommt noch die Hinterbliebenenversorgung in Höhe von 8,4 Milliarden Euro, was rund 1,6 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) entspricht.

Dagegen gibt es rund 20 Millionen Rentner, die im Schnitt 1.125 Euro Altersrente bekommen. „Meine Damen und Herren, das ist de facto nur ein Drittel davon, was die Pensionäre des Bundes und der Länder bekommen“, resümiert Knöppel in seinem Video.

Knöppel: „Ungleichgewichtung und eine Ungleichbehandlung“

Es sei eine „Ungleichgewichtung und eine Ungleichbehandlung“. Und weiter führt Knöppel aus: „Gesetzlich Rentenversicherte zahlen Beiträge in die Rentenkasse in der Erwartung ein, dass sie mal später eine halbwegs vernünftige Rente bekommen. Und wenn man sich die durchschnittlichen Rentenzahlbeträge hier anguckt, dann könnte man eigentlich nur noch weinen.“

Pensionäre beziehungsweise Beamte würden hingegen „nichts von ihrem Gehalt in irgendetwas einzahlen, sondern ihre Pensionen aus den laufenden Steuereinnahmen bezahlt bekommen“.

Seine Botschaft an die Pensionäre, die Schnappatmung angesichts der Darstellung bekommen könnten: „Ich freue mich, dass Sie solch hohe Pensionen bekommen, aber es wäre doch nicht schlecht, wenn die gesetzlich Versicherten auch eine solch hohe Rente bekommen würden.“

Übrigens, der Hintergrund für die hohen Pensionen: „Die Einkünfte im öffentlichen Dienst haben sich über die Jahrzehnte deutlich höher gestaltet, als in der freien Wirtschaft“, wie Knöppel erklärt.