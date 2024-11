Frohe Botschaft bei der Rente sickert durch! 2025 wird sich deine Auszahlung verändern

Darauf können sich die über 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland schon jetzt freuen! Die finanziellen Aussichten für 2025 sind gut bei der Rente.

Nun sickerte eine Zahl durch, die sogar noch nach oben korrigiert werden könnte!

Millionen Menschen in Rente werden hellhörig

Es geht um die Anpassung der Rente ab dem kommenden Sommer. Aus dem Entwurf für den Rentenversicherungsbericht 2024 geht hervor, wie hoch die Erhöhung ab Juli 2025 für alle Bezieherinnen und Bezieher ausfallen kann.

Wie die Deutsche Presse-Agentur meldet, könnten die Renten dann um rund 3,5 Prozent ansteigen! Damit würde die Kaufkraft der Seniorinnen und Senioren erneut ansteigen. Denn bereits in diesem Jahr gab es mit der Anpassung von 4,57 Prozent einen Aufschlag über der Höhe der Inflation. Diese lag zuletzt im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat bei zwei Prozent. Obwohl die Preise moderat steigen, können sich Rentner also mehr leisten.

Mehr Kaufkraft für Senioren – Anpassung über der Inflationsrate

Für das kommende Jahre erwarten die führenden Wirtschaftsinstitute ebenfalls eine Inflation um die zwei Prozent. Damit wäre auch die Renten-Erhöhung um 3,5 Prozent ein Plus an Kaufkraft.

Noch besser: Es ist nicht ausgeschlossen, dass es sogar mehr als diese 3,5 Prozent werden! So war im Herbst 2023 ebenfalls ein Rentenanstieg von 3,5 Prozent prognostiziert worden, am Ende wurden es 1,07 Prozentpunkte mehr. Möglich also, dass auch die Rentenerhöhung 2025 noch etwas kräftiger ausfällt.

Es handelt sich also um eine vorläufige Schätzung, die stark mit der Entwicklung der Löhne in Deutschland zusammenhängt. Im Frühjahr 2025 wird die Bundesregierung bekanntgeben, wie hoch die Anpassung bei der Rente wirklich ausfallen wird.