Rente: Kostenloses Deutschlandticket für dich! Doch es gibt einen Haken

Auch im nächsten Jahr erleichtert das Deutschlandticket die Reisen im Nahverkehr. Doch um den Preis von 49 Euro pro Monat wird in der Regierung noch immer gerungen. Vor allem bei einer geringen Rente macht der Monatspreis vielen zu schaffen.

Für Rentner bietet sich allerdings dafür eine neue Möglichkeit: Sie können das Deutschlandticket umsonst bekommen. Doch nur unter einer Bedingung, die vielen sauer aufstoßen könnte.

Rente: Deutschlandticket kostenlos

Nach heftigem Wirbel und Warnungen vor einem drohenden Aus sind Millionen Fahrgäste nun zumindest einen Zweifel los: Das Deutschlandticket für Busse und Bahnen im Nahverkehr quer durch die Republik gibt es auch im nächsten Jahr. Das vereinbarten Ampel-Kanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten in der Nacht zu Dienstag (7. November). Es sind aber noch Punkte offen – zum Beispiel, ob das Ticket noch für 49 Euro im Monat angeboten oder doch bald teurer wird.

Ruheständler mit einer kleinen Rente stoßen bei dem monatlichen Betrag aber schnell an ihre finanziellen Grenzen. Doch mehrere deutsche Städte und Kommunen setzen ein Projekt um, durch das Rentner ein kostenloses Deutschlandticket für den öffentlichen Nahverkehr bekommen können. Einzige Bedingung: Sie müssen ihren Führerschein eintauschen.

+++ Dazu interessant: Rente: Gegen die Altersarmut – was Frauen jetzt dringend tun müssen +++

Hier kannst du das Angebot einlösen

Das Angebot sollte aber gut überlegt sein, denn es gibt so leicht kein Zurück mehr. Du kannst deinen Führerschein zwar zurückbekommen, doch dann müssen Fahrstunden und Prüfungen erneut absolviert werden. Trotzdem erfreut sich das Angebot großer Beliebtheit. In Städten wie Lübeck wurden alleine in diesem Jahr bereits 750 Tauschabonnements herausgegeben.

Mehr News:

Bisher nehmen nur eine Handvoll Städte an der Initiative teil. Doch mittlerweile wurde das Angebot sogar für mehrere Altersgruppen aufgestellt. In Dortmund können Bürgerinnen und Bürger ihren Führerschein gegen ein kostenloses Deutschlandticket für zwei Monate der DSW21 einzutauschen. In Leverkusen haben Bürger über 75 die Möglichkeit, ein kostenloses Jahresabo des 49-Euro-Tickets beim Führerschein-Verzicht zu bekommen.

In Bonn können Bürger über 60 Jahren ihren Führerschein für sechs Monate gegen ein kostenloses 49-Euro-Ticket eintauschen. Im Ennepe-Ruhr-Kreis bekamen 2023 130 Bürger das kostenlose Deutschlandticket für ein Jahr, weil sie ihren Führerschein abgaben.