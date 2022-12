Rente: Beeile dich! 2022 solltest du noch schnell handeln und DAS tun

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu, doch noch bis Ende Dezember kann man etwas für deine Rente tun. Es bietet sich eine besondere Chance für dich!

Wer handeln will, muss bis zum 30. Dezember bei der Deutschen Rentenversicherung (DRV) einen Antrag ausfüllen und diesen abschicken. Welchen Vorteil das haben kann, klären wir in diesem Artikel auf.

Rente noch im Dezember 2022 aufbessern – so geht’s

Das Vorgehen ist besonders interessant für Menschen, die ohne Abzüge früher in den Ruhestand wollen oder die Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrente aufbessern wollen. Es geht um den Kauf zusätzlicher Rentenpunkte – und hier ergibt sich 2022 eine gute Gelegenheit.

Vorweg: Der Kauf der Rentenpunkte zu den besonderen Konditionen müsste zwar 2022 noch eingeleitet werden, die letztendliche Ausführung aber ist zeitlich nicht ganz so drängend. Du hast nach Antragstellung noch drei Monate Zeit!

Rentenpunkt kaufen: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Warum sollte man überhaupt Rentenpunkte kaufen? Ganz einfach: Für jeden Monat, den man vorzeitig vor dem Erreichen der Altersgrenze in Rente geht, muss man finanzielle Einbußen hinnehmen. Genauer: 0,3 Prozent der Altersrente werden abgezogen, maximal 14,4 Prozent. Geht man also beispielsweise 24 Monate früher in Rente, verliert man 7,2 Prozent der monatlichen Rente! Dem kann man vorbeugen, wenn man zuvor Rentenpunkte erwirbt.

Warum ist der Kauf von Rentenpunkten 2022 so attraktiv? Der freiwillige Kauf zusätzlicher Rentenpunkte ist in diesem Jahr verhältnismäßig günstig. Als Berechnungsgrundlage gilt nämliche der durchschnittliche Verdienst der Deutschen im Corona-Jahr 2020. Damals waren aber viele Menschen in Deutschland in Kurzarbeit und die Durchschnittsgehälter waren niedriger als 2019! Noch 2021 kostete deshalb ein Rentenpunkt in den alten Bundesländern fast 500 Euro mehr.

Wie teuer ist ein Rentenpunkt 2022? Für Menschen in den alten Bundesländern kostet ein Rentenpunkt 7235,59 Euro, in den neuen Bundesländern 6.943,94 Euro. Das entspricht 18,6 Prozent des Durchschnittverdienstes von 2020 (38.901 Euro West / 37.333 Euro Ost).

Was ist, wenn ich aktuell nicht so viel Geld habe? Kein Problem! Es ist eine einmalige Zahlung des Gesamtbetrages möglich, aber auch eine Streckung in Raten über einen längeren Zeitraum. Bei einer Ratenzahlung musst du aber mindestens 83,70 Euro monatlich überweisen.

Was bringt mir ein Rentenpunkt aktuell? Ein Rentenpunkt hat derzeit einen Wert von 36,02 Euro (West) bzw. 35,52 Euro (Ost). Dieser Wert steigert sich und wird in den Folgejahren an die Lohnentwicklung angepasst. Die nächste Rentenerhöhung wird im Sommer 2023 erwartet.

Bringt mir der Kauf sonst noch Vorteile? Allerdings, du kannst nämlich Steuern sparen. Altersvorsorge-Aufwendungen sind als Sonderausgaben steuerlich absetzbar. Du kannst derzeit 94 Prozent der Kosten in deiner Steuererklärung angeben und absetzen. Maximal allerdings 25.639 Euro.

Wie stelle ich den Antrag zum Kauf eines Rentenpunktes? Du muss bis spätestens Ende Dezember das Formular V0210 ausfüllen und abschicken. Auf der Seite der Deutschen Rentenversicherung (DRV) kannst du es herunterladen oder hier online ausfüllen. Das dauert laut DRV rund 20 Minuten. Das Formular heißt ganz genau: „Antrag auf Auskunft über die Höhe der Beitragszahlung zum Ausgleich einer Rentenminderung bei vorzeitiger Inanspruchnahme einer Rente wegen Alters“.

Weitere interessante Artikel:

Wie schnell muss ich mich entscheiden? Du hast drei Monate Zeit. Nachdem der Antrag abgeschickt und geprüft wurde, kannst du drei Monate nach Erhalt der Auskunft zu den angebotenen Konditionen zuschlagen, also zu denen von 2022. Voraussetzung natürlich: Du füllst den Antrag noch rasch im Dezember aus!

Kann jeder Rentenpunkte kaufen? Es gibt Voraussetzungen – und zwar musst du mindestens 50 Jahre alt sein und eine aussichtsreiche Chance haben, 35 Beitragsjahre voll zu machen. Das wird bei der Prüfung des Antrags gecheckt. Frührentner mit Abschlägen dürfen ebenfalls noch ihre Rente aufbessern. Anders sieht es bei Rentnern aus, die abschlagsfrei in Altersrente gegangen sind.

Wie teuer wird ein Rentenpunkt 2023? Deutlich teurer, da hier die höheren Durchschnittslöhne von 2021 die Berechnungsgrundlage sind. Laut Schätzungen wird ein Rentenpunkt in den alten Bundesländern dann knapp über 8.000 Euro kosten – also rund 800 Euro mehr als noch dieses Jahr!