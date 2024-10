Red Flag AfD – wie der Rechtsruck das Dating der Gen-Z zerstört

Sie wählt Grün und er AfD. Kann das funktionieren? Generation Z hat ein Problem: Junge Frauen wählen immer linker und junge Männer immer rechter. Was bedeutet das für das Dating? Reden wir drüber!

Mehr zu den Hintergründen: ++AfD: Die Partei der jungen Männer – warum ist sie so anziehend?++

Es gibt einen Wahl-Gap zwischen den Geschlechtern der jungen Generation. Dieser Trend wird bereits seit der Bundestagswahl 2017 deutlich, wurde zuletzt aber nochmal durch die Ostwahlen bestätigt.

Geht Liebe trotz AfD?

Eine Studie der Universität Köln hat das Wahlverhalten von jungen Menschen seit 1953 untersucht. Die Daten zeigen die Spaltung zwischen Männern und Frauen. „Seit 1953 gab es in der Bundesrepublik noch nie so große Geschlechterunterschiede bei Wahlen wie 2021 in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen“, sagt der Soziologe Ansgar Hudde, Verantwortlicher für diese Studie.

Dazu interessant: ++„AfD hat quasi TikTok gekapert!“ – Insiderin warnt vor Macht der Partei im Netz++

Demnach sind Grüne, Linke und SPD bei jungen Frauen deutlich beliebter als bei Männern. Diese bevorzugen hingegen eher die AfD, viele wählen die FDP. Was bedeutet das für das Dating? Unsere Redaktion hat nachgefragt.

Aus der Sozialwissenschaft weiß man, dass, wenn politisch Andersdenkende zusammengesetzt werden, es schnell zu einer gegenseitigen Akzeptanz kommt. Dating kann also den gesellschaftlichen Diskurs verbessern.

Was denkst Du darüber?

Ein junger Mann findet, es gibt Wichtigeres als die politischen Überzeugungen. „Hauptsache, man versteht sich.“ Bei der AfD zieht er aber die Grenze: „Das ist schon eine Red Flag.“ Eine junge Frau aus Brasilien würde auch niemanden daten, der eine rechte Partei wählt. „Ich möchte jemanden, der politisch relativ ähnlich zu mir ist, und das ist eher links.“ Sie achte beim Dating sehr darauf und versuche schon vor dem ersten Date herauszufinden, was der Partner wählt.

Dating-Frust bei Gen-Z

Viele junge Menschen lernen sich heute über Dating-Apps kennen. Auf vielen kann man angeben, welche Partei man wählt und entsprechend seine Entscheidung treffen. Die Brasilianerin würde das auch nutzen: „Da spart man sich den Ärger.“

Eine junge Frau mit georgischem Migrationshintergrund würde nicht schon bei der Dating-App darauf achten, aber beim Chatten schon danach fragen, damit sie weiß, mit wem sie da auf ein Date geht. Die politische Einstellung ihres Partners ist „nicht das Wichtigste, aber schon wichtig, ja.“ Ein junger Mann ist ganz entschieden: „AfD ist eine Red Flag- geht leider gar nicht!“

Die Ergebnisse der Studie, dass junge Männer rechter wählen als junge Frauen, kann unsere Redaktion auf Basis der Umfragen nicht bestätigen. Wohl aber, dass es jungen Frauen eher wichtig zu sein scheint, was ihre Partner wählen. Sie achten genauer und schon früher darauf als die Männer.

Mehr interessante Artikel:

Alle Befragten gaben jedoch an, dass sie niemanden daten würden, der die AfD wählt. Das war für sie eine Red Flag.