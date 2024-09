Putin warnt Nato vor „Krieg mit Russland“ – sobald DAS passiert

Eskaliert der Ukraine-Krieg? Wird Putin den Krieg jetzt gegen die Nato-Staaten und damit auch gegen Deutschland ausweiten? Fragen, die aufkommen, wenn man DIESE Sätze von Putin hört.

Um was geht es? Die Ukrainer haben immer wieder gesagt: Wir wollen nicht nur Ziel von Angriffen aus Russland sein, wir wollen auch Ziele in Russland angreifen. Den Aggressor Putin so mehr unter Druck setzen. Das stieß jedoch im Westen auf Ablehnung. Warum? Biden und Co. sahen bisher ein zu großes Eskalationspotenzial.

Putin: Dann ist die Nato mit Russland „im Krieg“

Doch die Einstellung des Westen könnte sich nun ändern, wie Statements von Biden und Starmer zeigen. Wie aber reagiert Putin darauf? Er ließ einem Reporter des staatlichen Fernsehens wissen: Bei einer Zustimmung des Westens zum Einsatz weitreichender Waffen gegen Ziele in Russland, würde dies bedeuten, dass sich die Nato „im Krieg“ mit Russland befände.

Und weiter führt Putin aus: „Dies würde die Natur des Konflikts in erheblichem Maß verändern. Es würde bedeuten, dass Nato-Staaten, die USA, europäische Staaten im Krieg mit Russland sind.“

Putin droht mit Konsequenzen, wenn der Westen das Go gibt

Es gehe darum, ob „Nato-Länder direkt in den militärischen Konflikt in der Ukraine verwickelt sind oder nicht“. Sollte der Westen der Ukraine ein Go geben, werde Russland „unter Berücksichtigung der veränderten Art des Konflikts die entsprechenden Entscheidungen auf der Grundlage der Bedrohungen treffen, mit denen wir konfrontiert sein werden“, so Putin.

Selenski bekommt bei seiner Forderung für weitreichende Raketen Unterstützung von Politikern der Ampel-Koalition. Demnach sagte der SPD-Außenpolitiker Michael Roth dem Medium „t-online“: Es sei richtig und zudem völkerrechtskonform, „nun endlich militärische Ziele in Russland mit weitreichenden westlichen Raketen anzugreifen“.