Ukraine-Kinder trainieren Krieg gegen Putin – „Ich werde sterben für mein Land“

Seit drei Jahren tobt der Krieg in der Ukraine. Das Leid und die völlig unsichere Zukunftsperspektive beschäftigen auch die jüngsten Ukrainer. Wie DW News nun berichtet, trainieren Kinder und Jugendliche in Militärcamps schon für einen Einsatz gegen Putin.

Europäische Kinder üben mit Waffen für eine Schlacht in der Zukunft – eine erschreckende Tatsache. Noch bitterer aber ist, dass viele heranwachsende Ukrainer schon fest davon ausgehen, in wenigen Jahren selbst an der Front zu stehen.

„Ich werde verwundet oder fallen für mein Land“

Wie die Deutsche Welle in einem Videobeitrag zeigt, trainieren die Kinder bereits ab 10 Jahre die Handhabung mit Schusswaffen, sogar mit Maschinengewehren. Im ganzen Land gebe es diese Militärcamps.

Vor der Kamera erklärt die erst 10-jährige Maria: „Ich habe keine Angst. Ich wurde schon mal verletzt und habe es weggesteckt. Ich kann alles tun!“ Auch Nina (14) gibt sich angesichts der Gefahr durch Putin-Russland im Interview taff. Ihre Familie würden sie immer noch als kleines Mädchen ansehen. „Dass ich keine Kämpferin, keine Soldatin sein könnte. Ich sage: Ich werde verwundet werden oder sterben für mein Land. Das ist die Entscheidung, die ich getroffen habe.“

Vorbereitung auf Krieg gegen Putin-Russland

In den Camps gibt es einen strengen Tagesablauf. So berichtet der 14-jährige Markar davon, dass der Tag um 6 Uhr morgens mit Sporttraining beginnt. Dabei gehen die Kinder und Jugendlichen erst um 2 Uhr morgens schlafen. Nach nur vier Stunden im Bett beginnt der Tag wieder mit Läufen und Pushups.

Wie der Reporter von DW News erzählt, gibt es innerhalb der Ukraine aber auch Kritik an den Militärcamps für Kinder. Die Kinder sollten Kinder sein und sich nicht schon auf einen Einsatz gegen Putin-Russland vorbereiten müssen. Ein Ausbilder verteidigt dagegen die Idee der Camps: „Es geht nur darum ihnen beizubringen, wie man sich verteidigt. Wir lehren ihnen etwas Disziplin und das wird ihnen helfen, in einem Krieg zu überleben.“