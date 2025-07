Der Putin-nahe TV-Moderator Wladimir Solowjow hat mit einem erneuten Angriff gegen den Westen Schlagzeilen gemacht. In seiner Sendung drohte er Berlin mit einem Einmarsch russischer Truppen und sprach davon, die deutsche Hauptstadt in eine „nukleare Wüste“ zu verwandeln. Solowjow gilt als enger Unterstützer von Wladimir Putin und nutzt seine Plattform regelmäßig für anti-westliche Rhetorik und provokante Aussagen.

++ Dazu interessant: Putin: Angst vor Atom-Krieg – haben die Russen endgültig genug? ++

Putin-Propagandist droht Berlin mit Zerstörung

Der Kreml-nahe TV-Moderator Wladimir Solowjow hat in seiner Sendung erneut mit drastischen Drohungen auf sich aufmerksam gemacht. Dieses Mal richtete er seine Gewaltfantasien gegen Berlin. In einer ausgestrahlten Sendung erklärte Solowjow, dass russische Soldaten erneut in die deutsche Hauptstadt einmarschieren könnten, diesmal aber nicht abziehen würden. Stattdessen, so seine Worte, würde Berlin in eine „nukleare Wüste“ verwandelt. Der ehemalige ukrainische Regierungsberater Anton Geraschenko teilte die Aussagen des russischen Propagandisten auf der Plattform X.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Solowjow gilt als enger Unterstützer von Wladimir Putin und moderiert seit 2012 die Sendung „Abend mit Wladimir Solowjow“ beim staatlichen Sender Rossija-1. Seine regelmäßigen Angriffe auf westliche Hauptstädte und seine Unterstützung von Putins Kriegsrhetorik haben ihm einen festen Platz in der russischen Propagandamaschinerie verschafft. Neben Berlin rücken auch London und Paris immer wieder ins Visier des Moderators.

Solowjows Visionen von Macht

In seinen Sendungen spricht Solowjow regelmäßig davon, dass Wladimir Putin Panzer in westliche Hauptstädte schicken sollte. Er hetzt dabei gegen Nato-Mitglieder und glorifiziert Russlands militärische Stärke. Kürzlich äußerte er die Hoffnung, nicht nur russische, sondern auch chinesische und nordkoreanische Soldaten gemeinsam durch Europa marschieren zu sehen. Solowjow bezeichnet diese beiden Länder als „Brüder“ Russlands und sieht sie als Teil einer zukünftigen Siegesfeier auf dem Roten Platz.

Mehr News:

Neben Solowjow stehen auch andere Gesichter der russischen Propaganda wie Olga Skabejewa und Margarita Simonjan loyal an Putins Seite. Sie nutzen ihre Talkshows seit Beginn des Ukraine-Krieges, um anti-westliche Hetze zu verbreiten. Solowjow bleibt jedoch eine der lautesten Stimmen, wenn es darum geht, Putins Botschaften zu unterstreichen und westliche Staaten öffentlich zu provozieren.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.