Putin-Angriff auf EU-Gebiet so realistisch wie nie zuvor? „Hohe Risikobereitschaft“

Der Ukraine-Krieg bestimmt die Agenda der EU- und NATO-Staaten. Seit der Eskalation des Krieges im Februar 2022 gibt es immer neue Befürchtungen darüber, wie weit Kreml-Herrscher Wladimir Putin noch gehen würde.

Besonders die osteuropäischen Staaten, die früher zur Einflusszone der Sowjetunion gehörten und teilweise erst nach dem Zusammenbruch der UdSSR unabhängige Staaten wurden, blicken sorgenvoll Richtung Moskau. Trotz NATO-Schutzschirm!

Schweden in Alarmbereitschaft: „Unsicherheiten haben zugenommen“

Ein anderer Staat steht noch nicht unter diesem Schutz: Schweden. Das skandinavische Land ist zwar EU-Mitglied, jedoch als bislang stets neutraler Staat nicht Teil des westlichen Militärbündnisses. Das soll sich nun ändern. Ein Beitrittsantrag liegt längst vor, doch Türkeis Präsident Erdogan lässt die Nordeuropäer zappeln und stimmt bislang nicht zu. Im Falle Finnlands hat er den Weg freigemacht.

In Schweden schätzt man derweil die Gefahr, die von Putin ausgeht, weiterhin als bedrohlich ein. In einem sicherheitspolitischen Bericht des schwedischen Verteidigungsausschuss heißt es nun: „Ein bewaffneter Angriff auf Schweden ist nicht ausgeschlossen“. Und weiter: „Russland hat seine Schwelle für den Einsatz von militärischer Gewalt weiter gesenkt und zeigt eine hohe Risikobereitschaft.“

Sogar den Einsatz von Nuklearwaffen durch Russland halten die Schweden für denkbar, weil Putin in seinen Reden mit dem Feuer spielt: „Die Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem möglichen Einsatz von Atomwaffen haben durch die zunehmend aggressive Rhetorik Russlands zugenommen. Die nukleare Bedrohung selbst ist für Russland ein Machtinstrument.“

Hat es Putin auf die Insel Gotland abgesehen?

In der Vergangenheit wurde von Experten auf die Gefahr hingewiesen, dass Putin seine Pranken in Richtung der strategisch bedeutsamen schwedischen Ostseeinsel Gotland ausstrecken könnte. Russische Kampfjets provozierten mit Grenzübertritten – Schweden ist in Wachstellung!

Auch interessant:

Düstere Einschätzungen also aus Stockholm, die den Ernst der Lage unterstreichen. Europas Friedensordnung wackelt weiterhin besorgniserregend.