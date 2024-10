Putin: Seine Streitkräfte rücken immer weiter vor – „An jedem Eingang zur Stadt“

Seit über 950 Tagen versucht sich die Ukraine gegen den von Putin autorisierten Angriffskrieg zu verteidigen. Hunderttausende Soldaten sind seit dem 24. Februar 2022 gefallen, den Kreml-Chef lassen diese Verluste aber weitgehend kalt. Anstatt das Leid zu beenden, schickt er immer mehr Männer und Frauen an die Front. Die Brutalität nimmt zu und sein Militär dringt immer tiefer in die Ukraine vor.

Das ukrainische Militär gab jetzt bekannt, dass die Putin-Streitkräfte in die Außenbezirke der ostukrainischen Frontstadt Torezk vordringen. „Die Lage ist instabil, Kämpfe finden buchstäblich an jedem Eingang zur Stadt statt“, sagte Anastasia Bobownikowa, Sprecherin der Operativen Taktischen Gruppe „Luhansk“, dem ukrainischen Staatsfernsehen.

Putin: Unterstützen ihn nordkoreanische Truppen?

Torezk steht seit August unter Beschuss. Die Einnahme der 3.500 Einwohner zählenden Stadt würde Putin näher an sein Ziel bringen, den Donbass zu erobern. Experten warnen, dass der Fall von Torezk wichtige Nachschubrouten der ukrainischen Armee gefährden könnte. Russland kontrolliert inzwischen knapp ein Fünftel des ukrainischen Territoriums.

Unterdessen sorgt die Meldung, dass nordkoreanische Soldaten an der Seite von russischen Truppen kämpfen, für Unruhe. Der südkoreanische Verteidigungsminister Kim Yong Hyun sagte im Parlament in Seoul, dass es „sehr wahrscheinlich“ sei, dass ukrainische Berichte über sechs in der Ostukraine getötete nordkoreanische Militärangehörige der Wahrheit entsprechen.

Ukrainische Medien hatten berichtet, dass die Nordkoreaner bei einem ukrainischen Angriff auf ein von Russland besetztes Gebiet in der Nähe von Donezk getötet worden seien. Putin und Kim Jong-un haben im Juni einen gemeinsamen Militärpakt geschlossen.