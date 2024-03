Putin droht in Rede mit Weltuntergang: „Zerstörung der gesamten Zivilisation“

In seiner Rede zur Lage der Nation am Donnerstag teilt Russlands Präsident Wladimir Putin gegen den Westen aus. In üblicher Kriegsrhetorik warnt und droht er der Nato mit dem Weltuntergang.

Sein eigenes Volk stehe voll hinter seinem Kurs, behauptet der Kreml-Chef – wenige Tage nach dem aufsehenerregenden Tod seines schärfsten Kritikers Alexei Nawalny in Haft.

Macron liefert Putin eine Steilvorlage: Drohung mit möglichen Weltuntergang

Die Ankündigung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, möglicherweise auch Bodentruppen zur Verteidigung der Ukraine zu entsenden, ist eine Steilvorlage für Putin. In seiner Rede warnt er vor möglichen Gegenschlägen durch russische Waffen und sogar vor der „Zerstörung der gesamten Zivilisation“ durch Atomwaffen.

Der Westen habe vergessen, was Krieg bedeute, macht er sich über die Europäer lustig. „Sie denken, das sei irgendeine Art von Zeichentrickfilm.“ Allerdings scheinen auch seine Russen Schwierigkeiten mit dem Kriegshandwerk zu haben, wie der seit zwei Jahren andauernde und zähe Krieg in der Ukraine zeigt.

Russisches Volk stehe wie eine Eins hinter dem Kreml-Chef

Putin behauptet in seiner Rede weiter, dass eine „absolute Mehrheit der Bevölkerung“ seinen Kurs unterstütze und Russland erfolgreich auf Kriegswirtschaft umgestellt habe. Das Volk arbeite in drei Schichten, um die Bedürfnisse der Front zu decken. Mitte März findet die Präsidentschaftswahl in Russland statt – das Ergebnis steht schon im Vorfeld fest.

Das Land sei zudem stolz die Krim-Annexion vor zehn Jahren. „Zusammen können wir alles schaffen“, so Putin.