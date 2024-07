Putin wie ein RAF-Terrorist: Neue Eskalationsstufe in Deutschland

Eine neue Art der Kriegsführung in Deutschland! Beim Brand im Rüstungskonzern Diehl im Mai in Berlin sollen russische Saboteure verwickelt gewesen sein. Zuvor nahm die Polizei im April zwei mutmaßliche Putin-Spione in Bayreuth fest. Sie sollen Anschläge geplant haben. Nun die nächste schockierende Enthüllung: Moskau strebte offenbar die gezielte Ermordung des Rheinmetall-Chefs Armin Papperger (61) an!

Der Mord-Plan erinnert an RAF-Methoden. Will Putin die Spitzen in Politik und Wirtschaft einschüchtern?

„Es geht darum, mit solchen Aktionen abzuschrecken“

Rheinmetall ist das größte Rüstungsunternehmen Deutschlands und eine wichtige Stütze für die militärische Unterstützung der Ukraine. Die Firma bekommt seit Putins Invasion 2022 neue Milliarden-Aufträge. Das DAX-Unternehmen ist einer der größten Lieferanten für Panzertechnik und Artilleriegeschosse für die Ukraine. Es konnte seinen Börsenkurs von knapp unter 100 Euro pro Aktie auf aktuell über 500 Euro steigern.

Wie der US-Sender CNN am Donnerstag (11. Juli) zuerst berichtete, sollte der Waffenhersteller-Boss Papperger im Auftrag von Putin ermordet werden. Laut „Spiegel“ sollen mutmaßliche russische Agenten mit diesem Auftrag bereits in die EU eingereist sein. US-Geheimdienste deckten den Plan auf und informierten deutsche Kollegen. Ein Sprecher von Rheinmetall bestätigte gegenüber „Politico“, dass die Bedrohung vereitelt wurde.

Die hybride Kriegsführung Putins schreckt die deutsche Politik auf. Sara Nanni, sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen, sagte „Politico“: „Es geht darum, mit solchen Aktionen die Industrie abzuschrecken, proaktiv an der Verteidigung mitzuwirken — an der der Ukraine und an unserer.“

Putin geht vor wie die dritte RAF-Generation

Putin geht vor wie ein Terrorist der Roten Armee Fraktion! Die dritte Generation der linksextremen Terrorbande setzte auf Exekutionen von führenden Wirtschaftsvertretern.

So erschossen die Terroristen 1985 den Manager Ernst Zimmermann auf seinem Privatgrundstück in Gauting bei München. Er war Vorstandsvorsitzender der Motoren- und Turbinen-Union sowie Vorsitzender des Bundesverbandes der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie. Aus Perspektive der RAF war Zimmermann ein Vertreter des „militärisch-industriellen Komplexes“.

Danach folgten 1986 die Ermordung von Karl Heinz Beckurts, Forschungsleiter bei Siemens AG und ein führender Vertreter der Kernenergie. Im Jahr 1989 wurde Alfred Herrhausen durch einen Sprengsatz getötet. Herrhausen war Vorstandssprecher der Deutschen Bank. Im Jahr 1991 dann tötete ein Scharfschütze den Präsidenten der Treuhandanstalt, Detlev Rohwedder.

Die Terroristen der RAF versuchten durch diese Morde, die Mächtigen im Land einzuschüchtern und zu verunsichern. Durch Gewalt und Abschreckung wollten sie politisch Einfluss gewinnen. Anscheinend will Putin nun auch in Deutschland auf diese Mittel setzen. Dass ihm die deutschen Gesetze egal sind, demonstrierte er bereits beim sogenannten „Tiergarten-Mord“ 2019 mitten in Berlin. Das ist eine neue Eskalationsstufe!