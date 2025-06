Nachschub für Putin: Nordkorea schickt tausende Truppen – „Division von Arbeitern“

Nordkorea wird zunehmend zum Anker für Russlands Krieg in der Ukraine! Kim Jong Un schickt 1000 Soldaten, um sie an der Seite von Putins Truppen kämpfen zu lassen. Zusätzlich sollen 5000 Bauarbeiter die Frontlinie verstärken – sie sollen beim Wiederaufbau zerstörter Gebiete helfen. Das berichtet die BILD.

Ende April ließ Nordkorea die Tarnung fallen: Offiziell bestätigte man, dass die eigenen Soldaten Russland im Angriffskrieg unterstützen. Ein klarer Bruch internationalen Rechts! Doch Putin und Kim Jong Un kümmert das wenig. Stattdessen planen sie scheinbar noch mehr kriegerische Kooperationen.

Putin: Kräfte aus Nordkorea helfen beim Wiederaufbau

Jetzt trafen sich Kim Jong Un und Russlands Sicherheitsrats-Chef Sergei Shoigu erneut. Das brisante Ergebnis: Noch mehr Soldaten für Putin! Sie sollen direkt in die umkämpfte Region Kursk entsandt werden.

Die ukrainische Armee hat im Sommer 2024 eine Offensive in Kursk gestartet und große Erfolge erzielt. Doch im Frühjahr zogen sich die Truppen zunehmend zurück. Die Unterstützung Nordkoreas könnte Putin hier erneut stärken. Südkoreanische und westliche Geheimdienste melden, dass Pjöngjang insgesamt bereits 10.000 Soldaten entsandt hat.

Doch das ist noch nicht alles: Shoigu verkündete in Pjöngjang jetzt, dass Nordkorea eine „Division von Arbeitern“ mit 5.000 Personen senden wird. Sie sollen beim Wiederaufbau in der zerstörten Region Kursk helfen. Außerdem soll Nordkorea tausend Minenräumer in die Region senden. Auch Waffen und Munition schickt Kim Jong Un laut westlichen Geheimdiensten nach Russland.

Putin betrachtet die Ukraine als Teil der historischen „russischen Einflusssphäre“. Den Zerfall der Sowjetunion sieht er als „größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts“. Mit der Ukraine will er Russlands Einfluss in Osteuropa stärken und die sogenannte russische Welt propagieren.

