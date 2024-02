Putin lässt Überläufer in Spanien hinrichten – machte der Pilot verhängnisvollen Fehler?

Seine Aktion war spektakulär und sorgte weltweit für Schlagzeilen – nun bezahlte er sie mit dem Leben. Der russische Pilot Maxim Kuzminov legte sich mit Putin an. Jetzt wurde er in Spanien getötet. Seine Leiche wurde auf einem Parkplatz in der Nähe von Alicante gefunden.

Kuzminov war 2023 mit einem Mi-8-Hubschrauber zur Ukraine übergelaufen. Nach der Landung der Maschine auf einem ukrainischen Militärflugplatz wurden die beiden anderen Besatzungsmitglieder nach ukrainischen Angaben auf der Flucht erschossen.

Putin wollte Tötung von „Vaterlandsverräter“

Der 28-jährige Pilot kassierte umgerechnet 460.000 Euro und wollte damit ein neues Leben beginnen. Dass er in Lebensgefahr schwebt, war spätestens klar, nachdem im russischen Staatsfernsehen verkündet wurde, dass der Militär-Geheimdienst GRU den Auftrag erhalten habe, ihn auszuschalten. Er wurde im TV als Vaterlandsverräter bezeichnet.

Diese Hinrichtung fand nun offenbar statt. Die Ukraine bestätigt die Todesmeldung. Er soll mit zwölf Schüssen ermordet worden sein. Anschließend sei seine Leiche überfahren worden.

In der Nähe des Tatortes sei zudem ein ausgebranntes Fahrzeug gefunden worden, möglicherweise waren die Täter damit unterwegs und wollten mit dem Feuer Spuren vernichten. Spanische Behörden vermeldeten zunächst den Tod eines 33-Jährigen. Die Angaben wurden mittlerweile korrigiert und gingen auf die falsche Identität von Kuzminov zurück.

Flog er wegen Kontaktaufnahme zur Ex-Freundin auf?

Nach weiteren unbestätigten Informationen soll Kuzminov seine Ex-Freundin kontaktiert haben. Er sei so möglicherweise aufgeflogen, weil er sich nicht gänzlich versteckt hielt. Das ukrainische Internetportal Ukrajinska Prawda meldete: „Er hat seine Ex zu sich geholt und wurde erschossen aufgefunden.“

Laut russischen Medien soll er in Spanien auch nicht dicht gehalten haben und über sein früheres Leben geplaudert haben. Er habe sich alles andere als unauffällig und still verhalten. So kamen ihm Putins Schergen auf die Spur.

Die Ukraine versucht derweil weiter, russische Piloten zum Überlaufen zu bewegen. Für die Übergabe eines Kampfjets verspricht der ukrainische Staat eine Prämie von umgerechnet 920.000 Euro.