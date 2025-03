Sorge vor Putin-Angriff auf deutsches Nachbarland: „Können zwei Wochen ohne NATO überstehen“

Ein Frieden in der Ukraine ist weiterhin nicht in Sicht. Experten befürchten, dass der Kreml es sogar auf Länder westlich der Ukraine abgesehen hat, unter anderem auf Polen. Dort kritisiert die Opposition, dass die Munition des Landes bei einem feindlichen Angriff nur für fünf Tage reichen würde.

US-Präsident Donald Trump will unbedingt Frieden zwischen Russland und der Ukraine. Trotz der Verhandlungen zwischen den USA und Russland in Saudi-Arabien ist der bei weitem nicht in Sichtweite. Experten befürchten sogar, dass Kreml-Tyrann Wladimir Putin auch auf weitere Länder nahe der Ukraine schielt.

Putin: Polen als mögliches Angriffsziel?

Länder wie Polen könnten dann auf die Zielscheibe des russischen Präsidenten geraten. Es grenzt direkt an die Ukraine, Belarus und die russische Exklave Kaliningrad – ein geopolitisch brisanter Ort. In polnischen Sicherheitskreisen wächst die Sorge vor einem möglichen Überraschungsangriff durch Putin.

Deshalb macht man sich nun Sorgen um die polnische Verteidigungsfähigkeit. Die politische Opposition kritisierte die Produktion im Verteidigungssektor. Die Munition im deutschen Nachbarland würde bei einem feindlichen Angriff angeblich für gerade einmal fünf Tage reichen.

Vorräte reichen zwei Wochen

Polens Nationaler Sicherheitschef Dariusz Lukowski stellte aber klar, dass die Mittel bei einem Putin-Angriff ein wenig länger reichen würden. Das polnische Militär hat genügend Vorräte, um einen Angriff bis zu zwei Wochen lang ohne Hilfe der NATO zu überstehen, erklärte Lukowski dem TV-Sender „Polsat News“.

Lukowski räumte aber ein, dass Polens Armee noch immer auf eine Mischung aus modernem und altem Equipment angewiesen sei. Besonders ältere Systeme wären im Fall einer Eskalation zuerst von Munitionsmangel betroffen. Führende NATO-Mitglieder betonten in der Vergangenheit deshalb immer wieder, dass das Verteidigungsbündnis Polen mit aller Kraft unterstützen werde.

NATO-Generalsekretär Mark Rutte sagte am Mittwoch (26. März): „Das muss Herrn Wladimir Putin und jedem, der uns angreifen will, klar sein.“ Die Botschaft an Moskau: Ein Angriff auf Polen wäre ein Angriff auf das gesamte Bündnis.