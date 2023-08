Putin: Kreml nimmt Deutschland ins Visier! Dieses Video soll uns aufstacheln

Beim Nato-Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius Mitte Juli wollten weder Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) noch US-Präsident Joe Biden konkrete Versprechen an die Ukraine für einen Nato-Beitritt abgeben.

Dennoch hat Scholz dem von Russland angegriffenen Land weitere Hilfen zugesichert. Der SPD-Politiker versprach ein neues Waffenpaket in Höhe von 700 Millionen Euro. Die große Militärhilfe an die Ukraine scheint jedoch nicht allen zu gefallen.

Putin: Ein „in Russland gedrehtes Video“ geht viral

Denn aktuell geht ein Video in den Sozialen Netzwerken viral. Journalist James Jackson, der unter anderem für die „Financial Times“ und die „BBC“ arbeitet, postete das Video auf Twitter. Dazu schrieb er: „Es kursiert ein in Russland gedrehtes Video, das zeigt, wie die Bundeswehr eine Familie ausraubt und sie dazu bringt, ‚Heil Selenskyj‘ zu rufen.“

Der kurze Film, der unserer Redaktion vorliegt, beginnt mit der Außenansicht einiger Häuser in einem Dorf, das rein optisch auch in Deutschland sein könnte. Danach sieht man eine dreiköpfige Familie im Inneren eines der Häuser – im Hintergrund hört man angeblich Olaf Scholz, der aus dem Fernseher zu den Menschen spricht. „Aber es wird einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er soll ..“, dann wird die (veränderte) Stimme von Scholz durch ein Klingeln unterbrochen.

Der kleine Sohn der Familie macht mit Kuscheltier-Leopard unter dem Arm die Tür auf. Vor ihm stehen eine Soldatin und drei Soldaten der Bundeswehr. Mit einem „Guten Tag“ treten sie ein.

Der Fernseher der Familie wird rasch weggetragen – darin ist noch zu sehen wie der Bundeskanzler verspricht: „Wie werden die Ukraine weiter unterstützen – mit Geld, mit humanitären …“. Dann reißt die Stimme von Scholz erneut ab. Die Soldaten räumen das ganze Haus leer, plündern die Spardose, selbst die Ohrringe der Bewohnerin werden abgenommen. Die Bilder an den Wänden werden abgehangen oder durch ein Porträt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getauscht.

Putin: „Kreml-Propaganda ist so primitiv“

Daraufhin sagt die Soldatin in Richtung der Familie: „Heil Selenskyj“. Der Vater wiederholt die Worte zögerlich. Das offenbar russisch gedrehte Video endet mit den Worten: „Ist dein Haus in der Nato? Akzeptiere die Nato in deinem Haus“. Danach wird auf die bereits geleistete Hilfe Deutschlands an die Ukraine verwiesen. Zum Schluss entwendet die Soldatin dem kleinen Jungen sein Kuscheltier – eine Andeutung des Leopard-2-Kampfpanzers, den Deutschland an die Ukraine geschickt hat?

Ist das Video eine Drohung an die deutsche Politik? Ein Einschüchterungsversuch? Zumindest die Nutzer unter dem von Jackson geteilten Videos scheinen sich einig zu sein. So lauten einige Kommentare: