Die (geheimen) Kinder von Wladimir Putin – was über sie bekannt ist

Kreml-Diktator Wladimir Putin hat sein Land fest im Griff. Immer wieder geht er in Russland gegen seine Gegner vor. Auch wenn es um sein Privatleben geht, ist der Präsident äußerst verschlossen – er versucht konsequent, persönliche Details geheim zu halten.

Trotzdem gelangen immer wieder Informationen an die Öffentlichkeit – auch über seine Kinder. Putin hat zwei offiziell bekannte Töchter aus seiner Ehe mit Ljudmila Schkrebnewa, die von 1983 bis zur Scheidung im Jahr 2013 bestand. Weitere Kinder sollen aus einer Affäre mit der Sportlerin Alina Kabajewa stammen.

Katerina Tichonowa

Putins Tochter Katerina Tichonowa wurde 1986 geboren und stammt aus der Ehe mit Ljudmila Schkrebnewa. Sie ist Mathematikerin und leitete das milliardenschwere Forschungsunternehmen Innopraktika. Bekannt wurde sie auch als ehemalige Akrobatin. Tichonowa war mit dem Milliardär Kirill Schamalow verheiratet, dem Sohn eines engen Vertrauten des Kreml-Herrschers.

Maria Woronzowa

Maria Woronzowa, geboren 1985, ist ebenfalls eine Tochter aus der Ehe mit Ljudmila Schkrebnewa. Berichten zufolge arbeitet sie in der medizinischen Forschung und soll Anteile an einem Gesundheitsunternehmen besitzen.

Iwan Putin

Zu den nicht offiziell bestätigten Kindern soll Iwan gehören. Er wurde 2015 geboren und stammt angeblich aus einer Affäre zwischen dem russischen Präsidenten und der Akrobatin Alina Kabajewa. Laut dem „Dossier Center“ lebt Iwan abgeschirmt auf Putins Residenz in Waldai, rund 440 Kilometer nördlich von Moskau.

Wladimir Putin Jr.

Auch Wladimir Jr. soll – wie sein mutmaßlicher Bruder – auf dem Anwesen in Waldai leben. Er wurde 2019 geboren, auch seine Mutter soll Alina Kabajewa sein. Laut dem „Dossier Center“ sieht Putin seine Söhne eher selten, gilt aber als „lustiges Elternteil“. Beide Kinder reisen demnach unter Tarn-Identitäten und nutzen bevorzugt private Verkehrsmittel wie Yachten oder gepanzerte Züge.

Elisaweta Kriwonogich

Elisaweta Kriwonogich, auch bekannt unter dem Namen Luiza Rudnowa, wurde 2003 geboren. Ihre Mutter ist Swetlana Kriwonogich, eine ehemalige Reinigungskraft. Laut Recherchen des Nawalny-Teams und des Investigativmagazins „Projekt“ soll sie in den 1990er- und 2000er-Jahren eine Affäre mit dem Kreml-Chef gehabt haben. Laut „TSN“ war Luiza während des Ukraine-Kriegs Studentin an der Paris School of Management and Arts.