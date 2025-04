Kreml-Chef Putin macht sich über Trump lustig – „Nützlicher Idiot“

Auch rund drei Monate nach dem Amtsantritt als US-Präsident ist Donald Trump weit entfernt von seinem Ziel, Frieden zu schaffen in der Ukraine. Während er Präsident Wolodymyr Selenskyj öffentlich immer wieder herabwürdigt und düpiert, läuft Trump selbst bei Putin immer wieder gegen die Mauer.

Das wurde ganz besonders am Palmsonntag deutlich, als es zu einem weiteren tragischen Kriegsverbrechen durch das Putin-Regimes kam.

+++ Auch spannend: Fiasko für Donald Trump: Jetzt macht ihn China platt +++

„Putin macht sich über Trump lustig“

Während Trump seinen Sondergesandten Steve Witkoff am Samstag nach St. Petersburg schickte, um zu verhandeln, machte Putin mit seinem Terror gegen die ukrainische Zivilbevölkerung rücksichtslos weiter. Am Sonntag (13. April) wurden mehr als 35 Menschen in der Stadt Sumy durch einen Raketenangriff getötet.

Der Sicherheitsexperte Nico Lange schätzt nun gegenüber „The Pioneer“ die Situation zwischen Putin und Trump ein. Er meint: “Putin macht sich über Witkoff und auch über Trump lustig. Er macht weiter und erhebt mit seinem Anspruch auf Sumy im Grunde Anspruch auf die gesamte Ukraine. “

Trump sei von einem Deal mit dem Kreml-Herrscher „extrem weit entfernt“. Im Grunde werde er von Putin „zu so einer Art Laufbursche oder nützlichem Idioten degradiert“, analysiert Lange.

Selenskyj ermahnt die US-Regierung

Tatsächlich fand der US-Präsident auch nach dem Massaker von Sumy keine klaren Worte zum Verhalten Putins. Er behauptete sogar, dass es sich bei dem Angriff auf Sumy um einen Irrtum gehandelt hat. „Mir wurde gesagt, dass sie einen Fehler gemacht haben. Aber ich denke, es ist eine schreckliche Sache. Ich denke, der ganze Krieg ist eine schreckliche Sache“, so Trump auffällig zurückhaltend mit Kritik gegenüber Putin.

Derweil gab Trump dem ukrainischen Staatsoberhaupt Selenskyj erneut eine Mitschuld am Krieg: „Man beginnt keinen Krieg gegen jemanden, der zwanzigmal so groß ist wie man selbst, und hofft dann, dass die Leute einem Raketen geben.“

Weitere Nachrichten für dich:

Währenddessen muss Präsident Selenskyj den US-Unterhändler Witkoff daran erinnern, dass er bei den Gesprächen mit Russland keine unzulässigen Zugeständnisse machen dürfe. Selenskyj bezieht sich dabei auf die von Russland besetzten Gebiete. „Alle Territorien gehören zum Einheitsstaat Ukraine“, so der Ukrainer auf einer Pressekonferenz mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Nur das ukrainische Volk könne darüber entscheiden.