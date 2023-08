Prigoschin tot? Experte enthüllt grausame Details – „Können euch überall erwischen“

Zwei Monate nach seinem Aufstand gegen den Kreml soll Jewgeni Prigoschin, Chef der Söldner-Truppe Wagner, bei einem Flugzeugabsturz in Russland ums Leben gekommen sein. Seine Anhänger aus der Wagner-Truppe haben ihn bereits für tot erklärt – eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.

„Wir müssen vorsichtig sein“, betont auch Russland-Experte Dr. Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). Dennoch hält er es für sehr wahrscheinlich, dass Prigoschin tatsächlich bei dem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist – und dass Putin hinter all dem steckt.

Im Gespräch mit unserer Redaktion spricht Dr. Stefan Meister über den mutmaßlichen Prigoschin-Tod – und erklärt, warum der Kreml bisher zu den Vorfällen schweigt.

Prigoschin tot? Darum schweigt Putin

Dr. Meister machte schon direkt nach dem Coup im Juni deutlich, dass das System Putin eine solche Aktion sanktionieren und bestrafen müsse. „Man konnte ihm das nicht durchgehen lassen“, erklärt er. „Und im russischen System wird so etwas mit Eliminierung der Person bestraft. Und ich gehe davon aus, dass das jetzt passiert ist.“

Da mag bei dem einen oder anderen die Frage aufkommen, warum Putin dann nicht bereits vor die Mikrofone getreten ist, um offiziell zu verkünden, dass er Prigoschin seiner gerechten Strafe zugeführt habe. Doch Experte Dr. Meister hält dagegen: „So funktioniert das System Putin nicht, so funktioniert Russland nicht.“ Gerade die Geheimhaltung könnte dem Machtapparat in die Hände spielen.

Unsicherheit als gezielte Waffe

„Das System reagiert immer so, dass man letztendlich nicht wirklich weiß, wer es war“, erklärt der Experte. „Aber die Leute, die es wissen sollen, wissen letztlich, wer es war.“ Nach dem Aufstand im Juni sei klar gewesen, dass Prigoschin zur „Chefsache“ werden würde. Den Auftrag, beispielsweise einen Flugzeugabsturz herbeizuführen, „gibt letztlich nur Putin. Das ist klar und das wissen die Leute.“

So etwas muss der Kreml dann gar nicht mehr an die große Glocke hängen, damit das effektiv wirkt, weiß unser Experte: „Nicht zu wissen, wie es passiert ist, warum es passiert ist, soll noch einmal allen Kritikern demonstrieren: Egal, wo ihr seid, was ihr macht – wir können euch überall erwischen.“

System Putin ist „angeknackst“

Dass die Wagner-Truppe aus Rache einen zweiten Marsch auf Moskau organisieren könnte – wie sie selbst auf Telegram ankündigte – hält Dr. Meister dagegen für unwahrscheinlich: „Ich sehe keine Führungsfigur bei Wagner wie Prigoschin, die die Leute vereinen kann, um die russische Führung herauszufordern.“

Das System Putin sei zwar „angeknackst“, so der Experte, „aber es ist immer noch in der Lage, sich durchzusetzen und zu sanktionieren – und in der Hinsicht kann sich Putin noch viele Jahre halten, sollte er das alles biologisch überleben.“