Papst Leo XIV.: Bruder verrät pikantes Detail – „Nahm das Bügelbrett“

Die Katholiken haben ein neues Oberhaupt! Am Donnerstagabend (8. Mai) um 18.25 Uhr stieg weißer Rauch aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle, knapp eine Stunde später wurde Papst Leo XIV. der Öffentlichkeit präsentiert. „Der Friede sei mit euch“, lauteten die ersten Worte des US-Amerikaners im neuen Amt. Der Jubel in den USA war – und ist – groß, denn Präsident Trump hatte auf einen Landsmann im Vatikan gehofft.

Auf Robert Francis Prevost, wie der neue Papst mit bürgerlichen Namen heißt, warten einige Veränderungen. Der 69-Jährige ist von nun an das Oberhaupt der katholischen Kirche und der Bischof von Rom. Das Amt erfordert vor allem viel Disziplin, gemäß der katholischen Lehre darf der Papst weder eine Frau, noch eigene Kinder haben. Er muss das verbindliche Zölibat einhalten.

Papst Leo XIV wollte schon als Kind „Priester“ werden

Eine eigene Familie hat er natürlich trotzdem – und sein Bruder John verrät noch am Wahlabend ein spannendes Detail im Interview mit den US-Sendern CBS und ABC. Denn der neue Papst hat in jungem Alter nicht etwa mit Autos gespielt oder davon geträumt, als Feuerwehrmann Karriere zu machen, so wie es viele andere Jungs tun. Robert Francis Prevost wollte laut seinem älteren Bruder schon immer „Priester“ werden.

Weitere Nachrichte:

Da sich bekanntlich früh übt, ferngesteuerte Autos und Co. bei seinem Berufswunsch aber nicht wirklich nützlich waren, hat sich der heutige Papst etwas einfallen lassen. „Und so nahm er das Bügelbrett unserer Mutter und legte ein Tischtuch darüber, und wir mussten zur Messe gehen“, so John Prevost im Interview.

Was im ersten Moment eher witzig klingt, war für den jungen Robert Francis sehr ernst. Sein jüngerer Bruder habe sogar Gebete auf Latein und Englisch gekannt, meint John Prevost. Seine Leidenschaft habe er auch nach außen getragen, sodass eine Frau aus derselben Straße Francis Prevost schon zu Erstklässler-Zeiten attestierte, dass dieser der erste US-amerikanische Papst werden würde.