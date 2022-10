Olaf Scholz wird von Jugendlichem auf der Straße angepatzt – DAS wirft er ihm vor

In den letzten Wochen musste sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) einiges anhören. Zum einen über den langen Ampelstreit und um den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke. Aber auch die haushohe Inflation besorgt den Kanzler.

Angesichts der Inflation steigen nicht nur die Energiepreise, sondern auch die für Lebensmittel und Getränke. Das wurde Olaf Scholz nun auch nochmal deutlich mitgeteilt. Denn ein Jugendlicher machte seinem Ärger vor ihm nun Luft.

Olaf Scholz kriegt Ansage von Jugendlichem

Vergangenen Sonntag (23.10.) war Bundeskanzler Scholz in München. Dort besuchte er unter anderem das Bildungszentrum der Handwerkskammer für München und Oberbayern. Als ihn Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter zur Limousine brachte, warteten vor der Tür schon einige Bürger. Unter anderem auch ein junger Mann, der Scholz mit seinem Problem konfrontierte.

„ Herr Scholz, 8 Euro für einen Döner? Ich will 4 Euro zahlen!“ rief er dem Bundeskanzler empört entgegen. „Rede mit Putin, ich will nur 4 Euro zahlen!“. Scholz reagierte mit einem Lächeln, bevor er in seine Limousine steigt. Zu sehen ist diese Szene als Video-Ausschnitt auf Twitter.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Schwindelerregende Preise für Lebensmittel und Getränke

Tatsächlich ist der Döner nicht das einzige Produkt, das unter den enorm hohen Preisen leidet. Auf stolze 17,7 Prozent stiegen die Preise von Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken im September 2022 im Vergleich zum Vorjahr. Noch im Vormonat August betrug der Wert 15,7 Prozent.

Mehr Themen:

Grund für die Anstiege sind unter anderem die hohen Kosten für Energie, Düngemittel und Futtermittel. Engpässe bei der Versorgungslage soll es nach Angaben der Verbraucherzentrale allerdings nicht geben. Auch Hamsterkäufe sind bei Lebensmitteln nicht nötig, heißt es dort weiter. Sie würden die Situation eher verschlechtern.