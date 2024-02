Putin-Gegner Nawalny ist tot! Rätsel um Todesursache im Gefängnis

Er war Gegner und Erzfeind von Wladimir Putin. Nun soll Alexej Nawalny mit 47 Jahren in Haft gestorben sein. Die russische Nachrichtenagentur Tass bezieht sich auf Angaben der Gefängsnisbehörde. Die Justiz-Verwaltung des nordrussischen Gebietes Jamal verbreitet diese Information.

Der weltweit bekannte Kreml-Kritiker starb demnach am Freitag in der Strafkolonie in der Polarregion.

Das ist zur Todesursache bekannt: Reanimation nicht erfolgreich

Zur Todesursache gibt es bislang keine konkreten Angaben. Eine Untersuchung laufe. Nawalny „fühlte sich nach einem Spaziergang schlecht und verlor fast unverzüglich das Bewusstsein“, erklärte die russische Behörde. Medizinisches Personal sei sofort zur Stelle gewesen, auch sei ein Krankenwagen gerufen worden. „Es wurden Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt, die keine positiven Ergebnisse brachten“, gab FSIN weiter über angebliche Reanimationsversuche an.

Er wurde zum Erzfeind von Putin

Präsident Putin sei über den Tod Nawalnys informiert worden, so ein Kreml-Sprecher. Das Unterstützerteam des Oppositionellen hingegen teilte mit, über seinen Tod nicht unterrichtet worden zu sein. Ein Anwalt begebe sich zu dem Gefängnis, hieß es.

Nawalny wurde als Aktivist gegen Korruption sowie als Dokumentarfilmer und Blogger in Russland berühmt. So geriet er ins Visier der Staatsmacht. Als Oppositionspolitiker wollte er gegen Putin antreten, er wurde jedoch als Kandidat für die Präsidentschaftswahlen 2018 ausgeschlossen.

2020 überlebte Nawalny Giftanschlag nur knapp

Im August 2020 überlebte er einen Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok nur knapp. Er brach während eines Fluges zusammen, der Flieger musste in Omsk notlanden. Hinterher wurde er nach Deutschland gebracht und in der Berliner Charité behandelt. Das rettete ihm das Leben.

Nur wenige Monate später kehrte Nawalny nach Russland zurück. Er wurde auf russischem Boden direkt verhaftet und inhaftiert. Seitdem kam er nicht mehr auf freien Fuß.

