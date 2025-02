SPD und CDU dürfen nicht „GroKo“ sein – wie würde die Regierung heißen?

Nach dem niederschmetternden Ergebnis der Bundestagswahl richtet die SPD nun ihr Krönchen und bringt sich in Startposition für die Koalitionsverhandlungen mit der CDU/CSU.

Deutschland steht also eine erneute Große Koalition (kurz GroKo) bevor – oder? Eigentlich hätte eine schwarz-rote Koalition diesen Namen nicht mehr verdient, nur wie soll sie sonst heißen?

SPD nur noch Juniorpartner – ist das noch eine Große Koalition?

Journalisten im ganzen Land tippen um die Wette, um nur ja auf dem neuesten Stand über das Geschehen rund um die Verhandlungen zur neuen Regierungsbildung zu bleiben. Es geht schließlich um die Zukunft des Landes. Doch wieso würde eine Koalition zwischen der Merz-Partei und den Sozialdemokraten nicht GroKo heißen? Der dpa-Nachrichtenchef erklärt es.

Froben Homburger von der Deutschen Presse-Agentur schreibt auf X: „Da die Frage aufkam. Dpa nennt eine mögliche neue schwarz-rote Bundesregierung nicht ‚große Koalition‘ oder ‚GroKo‘. Auch wenn in der Vergangenheit darunter immer eine Union-SPD-Regierung verstanden wurde, ist eine große Koalition per definitionem ein Regierungsbündnis der beiden zahlenmäßig größten Fraktionen in einem Parlament.“

Der Nachrichtenchef erklärt weiter: „Eine große Koalition im künftigen Bundestag wäre ein Bündnis aus Union und AfD“. Tatsächlich ist es das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass die SPD nicht stärkste oder zweitstärkste Kraft geworden ist. Sollte sie mit der CDU koalieren wollen, müsste also ein neuer Name gefunden werden. Doch wie könnte der lauten?

Albanien-Koalition oder doch Marienkäfer-Bündnis?

In den Kommentaren unter Homburgers Post teilen User eifrig Vorschläge. Einer spielt darauf an, dass die Alternative eine Koalition mit der AfD wäre, und twittert: „Also jetzt Demokratische Koalition, Deko…“. Jemand anders macht den Vorschlag: „Daher jetzt KleiKo?“ Ein Vorschlag wäre auch Albanien-Koalition oder, wie ein weiterer User schreibt: „Cola-Koalition?“

Es wird auch animalisch: „Koi-Karpfen-Koalition“, fordert einer, und jemand anderes „Marienkäfer-Koalition“.