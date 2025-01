Merkel wird Buch hingehalten – wie sie reagiert, ist erstaunlich

Es war ein ganz schöner Medienrummel, als die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel ihr Buch veröffentlichte. Besonders, als die zu Amtszeiten auch über die Grenzen der CDU-Wählerschaft hinaus beliebte Politikerin in einem Spiegel-Interview im Rahmen der Promo-Tour das Ampel-Aus mit „Männer!“ kommentierte.

Munter geht es weiter mit den Lesungen zu diesem Buch, bis etwas Unerwartetes passiert.

Altkanzlerin beweist Humor – und sorgt für eine unerwartete Szene

Auf einer Signierstunde für ihr Buch „Freiheit“ tritt ein junger Mann an die Altkanzlerin heran. Er stellt sich als stellvertretender Schulleiter der Janosch-Grundschule in Troisdorf vor und bittet Merkel um ein Autogramm. Man tue an dieser Schule viel für die Leseförderung bei Kindern, erklärt der Lehrer und hält der ehemaligen Bundeskanzlerin ein Buch hin. Doch es ist nicht das von Merkel.

Tatsächlich soll die CDU-Politikerin ein Buch aus der Krimi-Reihe „Miss Merkel“ signieren. Die fiktionalen Miss-Merkel-Bücher von David Safier erzählen humorvoll und charmant von Angela Merkels Ruhestand auf dem Land, wo sie zusammen mit ihrem Mann Achim, ihrem Mops Putin und ihrem Bodyguard Mike als Hobbydetektivin Mordfälle löst.

Der erste Band, „Miss Merkel – Mord in der Uckermark“, kam im März 2021 heraus, einige Monate vor dem Ende ihrer Kanzlerschaft, spielt jedoch in der fiktiven Zeit nach ihrem Rücktritt. Gewiss trägt Merkel in Realität eher selten Deerstalker-Mütze und Lupe, doch sie weist den Lehrer mit dem Belletristik-Roman nicht zurück. Sie nimmt das Buch und signiert es für die Schule.

Angela Merkel signiert Krimi-Roman über sich selbst

Das freut nicht nur den jungen Vize-Schulleiter, sondern auch den Autor selbst, der auf Instagram schreibt: „Wow! Angela Merkel hat ein Miss-Merkel-Buch signiert – und zwar ein ganz besonderes Exemplar der Janosch-Grundschule in Troisdorf (NRW)! Diese Schule liegt mir besonders am Herzen, da ich Pate des Projekts ‚Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage‘ sein darf.“

„Ein großes Dankeschön an Schulleiterin Jessica Giebel, den stellvertretenden Schulleiter Jan Günther und natürlich an Angela Merkel für ihre souveräne und inspirierende Art!“, schreibt Safier weiter.

Auch in den Kommentaren kommt die Altkanzlerin gut weg. Eine Userin schreibt: „Nachdem sie so ‚wissentlich‘ grinst und quasi selbstverständlich unterschreibt, glaube ich mittlerweile, dass sie die Bücher schon kennt.“