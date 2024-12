Caren Miosga (ARD): Steinbrück bekommt Wutanfall – es wird DIE Szene der Sendung

Er war NRW-Ministerpräsident, Finanzminister unter Angela Merkel, gescheiteter SPD-Kanzlerkandidat – nun blickt er aus dem Ruhestand kritisch auf den Politikbetrieb: Peer Steinbrück. In der ARD-Talkshow von Caren Miosga am Sonntagabend (15. Dezember) schont er auch den SPD-Kanzler Olaf Scholz hinsichtlich dessen Putin-Politik nicht. Doch am Ende der Talkshow nimmt er sich noch Markus Söder vor – und zwar so richtig.

Der Wutanfall von Steinbrück ist die Szene der Sendung und wird nun im Netz von vielen mit einer gewissen Genugtuung geteilt.

„Irgendwelche Synapsen nicht richtig verdrahtet“ bei Söder

Hintergrund ist ein Besuch von Ministerpräsident Söder in Polen. Der Franke, der seine rund 650.000 Instagram-Follower oft als Foodblogger unterhält, postete direkt vor einem neuen Foto von ihm mit einer senfbeschmierten Grillwurst ein aufsehenerregendes Foto. Es erinnert an die legendäre Versöhnungsgeste des früheren SPD-Kanzlers und Friedensnobelpreisträger Willy Brandt. Steinbrück regt sich bei Miosga tierisch darüber auf.

„Das ist eine der größten Geschmacklosigkeiten, die ich von einem deutschen Politiker in den letzten Jahren erlebt habe. Und anschließend sich mit den Würstchen abbilden zu lassen, sowohl in Prag wie auch in Warschau, das ist eine Art der Banalisierung der Politik, die genau zu dem Vertrauensverlust beiträgt, über den wir hier gerade reden.“ Steinbrück bei Miosga (ARD)

Als Miosga mutmaßt, dass Söder, weil er anders als Brandt nur mit einem Knie den Boden berührte, behaupten könnte, den Friedensnobelpreisträger gar nicht kopiert haben zu wollen, legt Steinbrück so richtig nach.

„Trotzdem! In Anspielung an den Kniefall von 1970 von Willy Brandt. Das in Warschau vor dem Mahnmal des Ghetto-Aufstandes zu machen. Auf die Idee muss man kommen! Da sind irgendwelche Synapsen nicht richtig verdrahtet bei dem Mann.“ Steinbrück bei Miosga

Die Zerstörung des Markus Söder – Applaus und Lacher im Publikum. Auch die frühere Grünen-Chefin Ricarda Lang nickt zustimmend neben Steinbrück.

Applaus von ARD-Publikum von Caren Miosga – doch viele Bayern stehen hinter Söder

Doch wenn Steinbrück im ARD-Talk von Caren Miosga behauptet, dass Söder mit solchen Aktionen das Vertrauen in die Politik beschädige, sollte er vielleicht die neueste Umfrage aus Bayern studieren. Zumindest im Freistaat scheint Söders Selbstdarstellung via Social Media im Wahlvolk gut anzukommen. So kam die CSU in einer BR-Sonntagsfrage von Ende November auf 45 Prozent, wäre jetzt schon Bundestagswahl in Bayern.

Dennoch dürften die Worte von Steinbrück eine Genugtuung sein für alle Kritiker der permanenten Selbstinszenierung des CSU-Mannes.