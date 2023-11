Friedrich Merz sieht seine Kanzler-Chance gekommen – CDU bereitet sich auf Neuwahl vor

Die politische Bühne in Deutschland erlebt derzeit unruhige Zeiten, nachdem plötzlich ein 60-Milliarden-Loch im Haushalt aufklafft. Die Ampel-Regierung ist in ihrer schlimmsten Krise. Einem Bericht der „Bild“-Zeitung zufolge plant der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz Maßnahmen für den Fall, dass die Ampel-Koalition die Legislaturperiode nicht übersteht.

+++ Passend dazu: Herr Lindner, hier ist ihre Rotstift-Liste: So sparen Sie ratzfatz 60 Milliarden Euro ein +++

Scheinbar sieht Merz nun seine Chance aufs Kanzleramt gekommen! Kommt es zur Neuwahl 2024?

CDU-Parteizentrale bereitet sich auf mögliches „Superwahljahr“ vor

Laut dem „Bild“-Bericht bereitet sich die Parteiführung um Friedrich Merz darauf vor, dass im Ernstfall ein Bundestagswahlkampf im Sommer gestartet werden kann. Die CDU hat das Ziel, im neuen Jahr kampagnenfähig zu sein und strebt sowieso an, bei der Europawahl am 9. Juni als Sieger hervorzugehen. Nun könnte auch die Bundestagswahl dazukommen. Hinzu kommen Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Es wäre ein absolutes Superwahljahr, wenn schon 2024 der Bundestag auch noch neu gewählt wird.

+++ Ebenfalls spannend: Ehe-Ärger bei Wagenknecht? Lafontaine „nicht begeistert“ von neuer Partei +++

Doch da ist auch die Schwesterpartei CSU. Markus Söder will den Kanzlerkandidaten der Union erst nach den Wahlen im Herbst küren. Wid er Friedrich Merz Probleme machen? Nun könnten sich die Ereignisse jedoch überschlagen, sollte die FDP die Ampel-Koalition platzen lassen. In FDP-Kreisen werde immer wieder das Zitat von Christian Lindner betont: „Es ist besser, nicht zu regieren als falsch zu regieren!“, berichtet die „Bild“. Ein möglicher Ausstieg der FDP aus der Ampel-Koalition könnte zu Neuwahlen führen.

Weitere Nachrichten für dich:

Kanzler Merz – oder Minderheitsregierung von Olaf Scholz?

Die Merz-CDU bereitet sich auf verschiedene Szenarien vor, und auch die Möglichkeit einer rot-grünen Minderheitsregierung unter Kanzler Olaf Scholz wird diskutiert. Dies zeigt, dass die politische Landschaft in Deutschland in Aufruhe ist und die führenden Akteure versuchen, sich auf jede Eventualität vorzubereiten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.