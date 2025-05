Heizungsbauer nimmt Merz-Ministerin in die Mangel – „Das wollen Sie den Leuten verkaufen?“

Wer dachte, nach dem Abgang des grünen Vizekanzlers Robert Habeck beruhigt sich die Diskussion um Energie und Heizungen, der irrt gewaltig! Die neue Wirtschaftsministerin Katherina Reiche bringt einen Heizungsbaumeister auf die Palme. Der Mittelständler Michael Hoppe nimmt sich die neue Merz-Ministerin vor.

In einem TikTok-Video zerlegt er Reiche. Die Christdemokratin hatte einen „Zwang zur Wärmepumpe“ beklagt, den sie beenden will. Nicht nur in der Branche reagiert man irritiert auf diese Aussage. Auch der Unternehmer aus Baden-Württemberg redet Tacheles.

„Sinnlose Forderung“, meckert der Heizungsbaumeister

„Viele Grüße aus dem deutschen Mittelstand, ganz genau aus dem deutschen Handwerk“, so Hoppe zu Beginn seines Clips an Ministerin Reiche. Die Wirtschaftsministerin der Merz-Regierung solle sich das Gebäudeenergie-Gesetz erstmal gründlich durchlesen, bevor sie „sinnlose Forderung“ stelle. In diesem Gesetz gebe es gar keinen Wärmepumpen-Zwang.

Dann konfrontiert der Meister die Merz-Ministerin mit seiner Sicht auf die Realität. Technologieoffenheit im Heizungsbereich, in Hinblick auf Wasserstoffheizungen, sei „gar nicht machbar“. „Wir brauchen die fünfmache Menge an Strom, alleine nur um den Wasserstoff mal zu produzieren, den wir bräuchten, damit wir alle Gasheizungen mit Wasserstoff betreiben können.“ Mit Wasserstoff habe man einen „schlechteren Heizwert, einen höheren Energieaufwand“ und „das wollen Sie den Leuten ernsthaft verkaufen?“

Ansage an Merz-Ministerin

Ganz anders sei es bei den Wärmepumpen. Man könne „mit einem Drittel mehr Strom einen Großteil der Gebäude mit einer Wärmepumpe beheizen“. Diese Technik sei effizient und zusammen mit Photovoltaik-Anlagen mache man sich unabhängig von Öl- und Gasimporten. Der Strom für die Wärmepumpe komme „direkt vom Dach“, ganz CO2-neutral, wirbt Hoppe für diese Technik.

Es müsse nun um die dezentrale Speicherung von Strom gehen. Das müsse die Aufgabe der Merz-Regierung sein, fordert Hoppe. Auf jeden Fall merkt man: Das Thema Heizen bleibt auch nach der Ampel ein emotionales Aufreger-Thema.