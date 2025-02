Merz und Macron: EU-Atomwaffen rücken näher – „Starkes Signal“ an Putin und Trump

Die Wahl von Friedrich Merz zum kommenden Bundeskanzler dürfte vor allem einen Kernbereich nachhaltig verändern: die Verteidigung. Der CDUler bezeichnet sich selbst als flammenden Europäer und fordert die zeitnahe und unbürokratische Errichtung eines europäischen Sicherheitsschirms. Dabei könnte man auch auf nukleare Abschreckung setzen.

Friedrich Merz ging mit dem Credo, die Verteidigungspolitik aufzuwerten, in den Wahlkampf. Nach dem Erfolg der Union ist er bereits jetzt drauf und dran, seinen Worten Taten folgen zu lassen – beziehungsweise letztere vorzubereiten. Anlass für sein schnelles Handeln ist zum einen die von Putin ausgehende Aggression, zum anderen die NATO-Ablehnung von Donald Trump. Seiner Regierung sei das Schicksal Europas „weitgehend gleichgültig“, so Merz am Wahlabend.

Unter Merz-Kabinett: Französische Atombomber in Deutschland?

„Europa Schritt für Schritt so zu stärken, damit wir Unabhängigkeit erreichen von den USA“, hat für den 69-Jährigen daher oberste Priorität. Eine Umkehr des bisherigen Kurses, denn Olaf Scholz wählte stets deutlich defensivere Worte und buhlte um die Gunst der Vereinigten Staaten.

Merz‘ Worte treffen vor allem in Frankreich auf Resonanz. Präsident Macron hat Scholz für seine defensive Marschroute stets kritisiert, eine Annäherung zwischen Deutschland und Frankreich bahnt sich diesbezüglich also an. „The Telegraph“ berichtet, dass der Franzose einen neuen Plan verfolgt: Er möchte die nationale nukleare Abschreckung zugunsten des europäischen Schutzes bereitstellen. Dies könnte bedeuten, dass künftig etwaige Kampfflugzeuge auch in Deutschland stationiert werden.

Merz hatte Frankreich und Großbritannien im Vorfeld der Bundestagswahl dazu aufgerufen, ihre nuklearen Schirme auf den europäischen Raum auszuweiten. Die Stationierung französischer Atomwaffen in Partnerländern wäre ein „starkes Signal“ an Putin und Trump, zitiert der „Telegraph“ einen französischen Beamten.