Schwarz-Rot-Ticker: Interner Drahtseilakt für Merz – „Fassungslosigkeit“

Die Koalitionsverhandlungen zwischen der Union und der SPD gehen in ihre zweite Woche. Unter der Federführung des designierten Bundeskanzlers Friedrich Merz werden die Ergebnisse der Arbeitsgruppen diskutiert. Es existieren nach wie vor tiefe Gräben, unter anderem in den Bereichen Sozialpolitik und Migrationspolitik. Alle Entwicklungen findest du in diesem News-Blog.

Finanzpolitik wird für Merz zum Drahtseilakt

13.10 Uhr: Apropos Steuern: Wegen seiner politischen Leitlinie droht Friedrich Merz interner Widerstand. Anlass ist das verabschiedete Milliardenpaket zugunsten der Infrastruktur und der Bundeswehr, welches auf Schulden fußt. Im Wahlkampf hatte Merz noch behauptet, dass es mit „seiner Union“ keine weiteren Schulden geben werde. Thorsten Frei, Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU Fraktion, hatte die Verabschiedung als „kluge Entscheidung“ gelobt.

Ganz so euphorisch scheint die Basis nicht zu sein. „Unter den Mitgliedern herrscht Fassungslosigkeit – die Wut kommt noch“, so Matthias Grahl im Interview mit der „Welt“. Er ist CDU-Schatzmeister in Sachsen. In der Folge der Entscheidung gab es zudem eine regelrechte Austrittswelle. Beispielsweise trat in Mecklenburg-Vorpommern fast der komplette CDU-Stadtverband Kühlungsborn aus der Partei aus.

Die „Bild“ berichtet, dass auch in Sachsen-Anhalt mehrere Politiker ihren Hut genommen haben. In Baden-Württemberg zog unter anderem Daniel Hackenjos, ehemaliger Landeschef der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), die Reißleine. Laut „Welt“ bestätigte Frei, dass es aktuell „höhere Austrittszahlen als üblich“ gebe.

12.15 Uhr: Eine der größten Baustellen ist zudem die Finanzpolitik. In der Arbeitsgruppe „Haushalt und Steuern“ haben sich einige Konfliktstellungen herauskristallisiert. Darunter die Frage, wann die „Unternehmenssteuerreform“, welche in den Sondierungen verabredet wurde, kommen soll. Sie soll den Wirtschaftsstandort Deutschland wieder wettbewerbsfähig machen. Unstimmigkeiten soll es auch bei der Einkommenssteuer oder den Kapitaleinkünften geben.

12 Uhr: Nachdem die 16 Arbeitsgruppen in der zurückliegenden Woche ihre Ergebnisse präsentiert haben, liegt es nun federführend an Merz und Klingbeil, die noch vorhandenen Gräben zu überwinden. Insbesondere in den Bereichen Sozialpolitik und Migrationspolitik scheinen Union und SPD noch weit auseinander zu liegen. Am Montag (31. März) hat die 19-köpfige „Hauptverhandlungsgruppe“ die Gespräche wieder aufgenommen. Austragungsort ist diesmal das Konrad-Adenauer-Haus. Die erste Verhandlungsrunde am Freitag hatte im Willy-Brandt-Haus stattgefunden.