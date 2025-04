Merz: Sein Heizungsplan ist Schock für Gas- und Ölkunden – „Vom Preis erzogen“

Wie hat sich die Merz-Union doch über das Heizungsgesetz von Robert Habeck empört. Und nun, wo man selbst bald wieder in der Regierung ist? Der designierte nächste Kanzler Friedrich Merz spricht offen darüber, Hauseigentümer mit Öl- und Gasheizungen stark finanziell zu belasten, um sie zum Wechsel zu bewegen.

Zwar kündigt Schwarz-Rot die Abschaffung des bisherigen Heizungsgesetzes an. Doch für Nutzer fossiler Heizungen sind die Perspektiven alles andere als rosig.

Merz in RTL-Interview: „Es lohnt sich nicht mehr, die alte Heizung zu betreiben“

Man wolle die Menschen nicht belehren, so Merz in einem RTL-Interview, „sondern ihnen gute Angebote machen“. Er wolle keine gesetzlichen Verpflichtungen für den Austausch der Altgeräte, doch die ansteigenden Preise werden viele zwangsläufig dazu bringen, die bisherigen Gas- und Ölheizungen durch umweltfreundliche Alternativen wie die Wärmepumpe zu ersetzen.

RTL-Mann Nikolaus Blome fragte Merz in dem Interview am Mittwoch (9. April), ob er den CO2-Preis für Gas und Öl so steigen lassen will, dass die Menschen deswegen dann „vom Preis ‚erzogen werden'“? Merz räumte das ein.

„Ja. Dass sie sozusagen irgendwann sagen, es lohnt sich nicht mehr, die alte Ölheizung, die alte Gasheizung zu betreiben. ‚Ich brauche etwas Neues.‘ Und das Neue kostet Geld. Und dafür wird es dann auch dieses Klimageld geben. Und wir werden einen Teil der Einnahmen auch an die Menschen unmittelbar zurückgeben, sodass sie das dann auch selber finanzieren können.“ Merz im RTL-Interview

Im schwarz-roten Koalitionsvertrag wird eine staatliche Förderung für den Einbau einer klimafreundlichen Heizung wie einer Wärmepumpe in Aussicht gestellt. Wie genau die Förderung ausgestaltet sein wird, ist aber offen.

Weidel attackiert CDU-Chef: „Ein grüner Kanzler“

Die Merz-Ankündigung dürfte vor allem für alle ein Schock sein, die sich jüngst erst eine neue Gas-Heizung eingebaut haben.

AfD-Chefin Alice Weidel wetterte direkt via X in Bezug nach diesem RTL-Interview: „Friedrich Merz möchte die Öl- und Gaspreise so stark steigen lassen, dass die Menschen gezwungen werden, auf teure Energieträger umzusteigen.“ Er sei „ein grüner Kanzler“, der die Politik der Ampel nahtlos fortsetze.