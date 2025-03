„In die Fresse hauen und dann um Hilfe bitten“ – Joschka Fischer rechnet bei Maischberger ab

Er hat selbst polarisiert und die Politik geprägt. Dabei machte er sich nicht nur Freunde. Dennoch ist Joschka Fischer, der Mann, der in Turnschuhen Außenminister wurde, auch heute noch eine politische Größe. Und zwar von der Partei, die sich gerade von der CDU immer wieder geohrfeigt wird: die Grünen.

Dabei braucht die Union die Grünen eigentlich gerade dringend (wir berichteten), und trotzdem schießen sie gegen die Partei. Das kritisiert Joschka Fischer (76) bei Maischberger mit harten Worten.

Polit-Zoff bei Maischberger: Joschka Fischer zerlegt Söder und Merz!

Der ehemalige Grünen-Politiker war von 1998 bis 2005 Deutschlands Außenminister und Vizekanzler. Dabei galt er als ausgesprochen kompromissfähig – aber auf seine eigene Art. Er war bekannt dafür, klare Positionen zu vertreten, konnte aber auch pragmatische Lösungen finden, wenn es darauf ankam.

Er gilt als derjenige, der die Grünen von einer pazifistischen Protestpartei zu einer regierungsfähigen Kraft formte – sogar mit der umstrittenen Zustimmung zum Kosovo-Einsatz der Bundeswehr. Mangelnde Kompromiss- und Kooperationsfähigkeit wirft Fischer nun der CDU vor.

Bei Maischberger äußerte er, er verstehe die Herangehensweise von Markus Söder (CSU) und Friedrich Merz (CDU). „Man kann nicht den Leuten am Vortag in die Weichteile treten und in die Fresse hauen und dann hinterher sagen: ‚Aber wir brauchen eure Zustimmung.‘“ Dafür erntet der Polit-Promi Gelächter und Applaus im Publikum.

Das sei ein Blankoscheck, erklärt Fischer über den Umgang von Söder und Merz mit den Grünen. Weiter erklärt Fischer über das Benehmen der Union in Verhandlungen mit den Grünen: „Das stimmt mich etwas skeptisch über die Regierungsfähigkeit.“

Regierungsfähigkeit zu suggerieren, ist aber wichtig für den Bundeskanzler in spe. Gerade nach dem Bruch der Ampelregierung und der Ansage der CDU, die AfD irrelevant machen zu wollen.