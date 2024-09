Wolfgang Grupp: Wutanfall wegen Minister Lindner – „Dann gibt’s die Unruhen!“

Ampel-Frust bei Wolfgang Grupp! Der Unternehmer ist mit seiner Firma Trigema eine Kultfigur geworden. Mittlerweile hat er die Geschäftsführung an seine Kinder und seine Ehefrau übertragen – bleibt aber weiter in der Öffentlichkeit. So nahm er sich jetzt Finanzminister Christian Lindner vor.

Im Interview mit Gabor Steingart von „The Pioneer“ fand Grupp vor Publikum auf der MyWay-Bühne im Berliner Westhafen energische Worte.

Wolfgang Grupp schimpft: „Die Regierung muss weg!“

Der 82-Jährige forderte nichts weniger als ein vorzeitiges Aus der Ampel – die FDP müsse den Schlussstrich ziehen. Da wurde Grupp sogar richtig laut!

„Die Regierung muss weg! Ich verstehe den Herrn Doktor Lindner nicht. Wenn er nicht den Mut hat, diese Regierung, die keiner will, aufzulösen, indem er sagt: ‚Ich mache nicht mehr mit!‘ (…) Dann gibt es Neuwahlen und dann kriegt die FDP wieder Stimmen. Wenn wir aber Sesselkleber haben, die im Prinzip nicht den Mut haben, den Tatsachen ins Auge zu schauen, dann tut’s mir leid und dann können wir uns beschweren wie wir wollen.“ Wolfgang Grupp bei „The Pioneer“

In seiner Wut kam Grupp aber durcheinander. Einen Doktortitel hat Christian Lindner nicht. Der FDP-Chef schloss sein Studium der Politikwissenschaft mit dem Magister-Abschluss ab.

Der Unternehmer, der selbst der CDU nahesteht, ging sogar noch weiter in seinem düsteren Abgesang auf die Ampel und die FDP. Für den Fall, dass die Regierung es weiter durchzieht, prophezeite er: „Dann gibt’s die Unruhen und dann gibt’s die Protestwähler.“

Ampel: Lindner und Co. so unbeliebt wie noch nie

Mit seiner Unzufriedenheit über die Ampel-Koalition ist Grupp jedenfalls nicht allein. Laut einer neuen Allensbach-Umfrage für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ sind nur noch drei Prozent der Befragten mit der Arbeit des Bündnisses aus SPD, Grünen und FDP zufrieden. Damit ist die Koalition so unbeliebt wie nie.

Alternativ wünschen sich 29 Prozent der Umfrageteilnehmer eine CDU-geführte Koalition mit der SPD zurück (wie schon von 2013 bis 2021) – dann allerdings ohne Christian Lindner als Finanzminister.