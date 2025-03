Nicht Kubicki: ER ist „klarer Favorit“ auf Lindner-Nachfolge in der FDP

Haben die Liberalen einen neuen Hoffnungsträger – oder nur eine Zwischenlösung? Die tief in der Krise steckende Partei, die nun auch in Hamburg eine Schmach erlebte, sucht einen neuen Vorsitzenden. Wolfgang Kubicki und Marie-Agnes Strack-Zimmermann brachten sich für den Posten an der Parteispitze in Stellung. Doch es scheint anders zu kommen bei der Lindner-Nachfolge!

Das berichtet nun „Table.Briefings“. Demnach sei ein anderer FDP-Politiker mittlerweile „klarer Favorit“ auf den Chefposten.

Lindner-Nachfolger: „Es läuft auf ihn hinaus“

Es soll der bisherige Fraktionschef Christian Dürr sein. „Ich habe das Gefühl, dass es auf ihn hinausläuft“, steckte ein Mitglied des FDP-Bundesvorstand der Redaktion von „Table.Media“. Dem bisherigen Bundestagsabgeordneten würde man am ehesten zutrauen die beiden Lager der FDP, das rechtslibertäre Lager sowie den sozialliberalen Flügel, zusammenzuführen.

Christian Lindner führte die Partei von 2013 an. Ihm gelang mit der FDP der Wiedereinzug in den Bundestag. Nach erfolglosen Jamaika-Verhandlungen wurde er letztlich 2021 Finanzminister einer Ampel-Koalition. Doch die Regierung endete chaotisch. Die Liberalen hatten jedes Vertrauen im Wahlvolk verspielt. Am Ende flog die Partei mit 4,3 Prozent achtkant aus dem Parlament heraus.

Ist die FDP noch zu retten?

Gibt es noch eine Rettung für die FDP? Es wird eine Mammutaufgabe nach dem Lindner-Abgang für seinen Nachfolger. Aktuell ist die FDP in mehreren Parlamenten nicht vertreten. Im Bundestag sowie in den Landtagen von Bayern, Brandenburg, Berlin, Niedersachsen, Saarland, Sachsen, Hamburg sowie Thüringen.

Derweil sortiert sich auch der frühere Ampel-Koalitionspartner SPD langsam neu. Seit Rosenmontag ist bekannt, dass der ursprünglich für Ende 2025 geplante Bundesparteitag bereits im Sommer stattfinden wird. Dann gibt es auch eine Neuwahl des Vorstands.Lars Klingbeil und besonders Saskia Esken stehen nach dem Wahldebakel der Sozialdemokraten im Kreuzfeuer der Kritik. Neben der personellen Neuaufstellung soll auch ein Prozess für ein neues Grundsatzprogramm der Partei in die Wege geleitet werden.