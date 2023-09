Letzte Generation: Polizist reagiert brutal auf Straßenblockade – „Der gehört entlassen!“

Erstmal scheint alles friedlich auf dem Handyvideo. Ein Polizeiwagen mit Blaulicht fährt an einer Autoschlange vorbei, die sich vor einer Straßenblockade der letzten Generation gebildet hat. Mehrere Menschen sitzen auf der Straße, sie haben Schilder gemalt. Ein Streifenwagen ist bereits neben den Demonstranten geparkt, Campingstühle sind im Bild, die Lage scheint entspannt zu sein.

Doch anstatt vor den Klimaaktivisten anzuhalten, fährt der Polizeiwagen durch die Demonstranten, reißt ein Fahrgestell mit sich, dass wohl zur Blockade aufgestellt worden war. Eine Demonstrantin wird davon fast umgeworfen, andere springen zur Seite. Der Fahrer des Wagens, steigt aus, die Schusswaffe im Anschlag.

Land of the free

Einige Kilometer von dem Vorfall entfernt liegt eine Salztonebene zwischen den Bergen der Black Rock Desert in Nevada. Hier soll er stattfinden, der „Burning Man“. Ein Festival, das neun Tage andauert und zu dem wohl die meisten in der Autoschlange, hinter der Blockade der letzten Generation, gelangen wollen. Für das Festival wird eine eigene kleine Stadt aus dem Boden gestampft, sogar ein provisorischer Flugplatz gebildet. Der Höhepunkt des Festivals ist dann eine große Statue eines Mannes, der in der Dunkelheit lichterloh brennt und dem Festival seinen Namen gibt.

Auf einer der Straßen zu diesem Event fanden sich am Sonntag Klimaaktivisten der letzten Generation, „Seven Circles“ und „Extinction Rebellion“ ein. Am Abend eskalierte die Situation im US-Bundesstaat Nevada dann. Während die anderen Polizisten entspannt wirkten, erst einmal die Lage zu sichten schienen, und kaum auf die Demonstranten eingingen, ging der Fahrer des Wagens, der die Blockade durchbrochen hatte, anders vor.

„Auf den Boden“, brüllte der Polizist, brachte eine Demonstrantin zu Fall, schleifte sie ein Stück und kniete sich auf sie. Währenddessen schrie eine der Demonstrantinnen. Es klingt wie „we’re not violent“ also „wir sind nicht gewalttätig“.

Gewalttätig kommt aber vielen das Vorgehen des Polizisten vor. Unter dem Instagram Post des Nachrichtenportals „Watson“, auf dem das Video zu sehen ist, wird heftig über das Vorgehen der amerikanischen Polizei diskutiert. Besonders aus deutscher Perspektive scheint eine derartige Handlung der staatlichen Exekutive gegen eine unbewaffnete, offenbar friedlich demonstrierende Person, nicht gerechtfertigt.

„Die haben richtig Angst, das ist schrecklich und viel zu extrem, der gehört entlassen!“, schrieb eine Userin. Ein anderer gab in Hinblick darauf, dass die Aktivisten vollkommen friedlich demonstrierten, zu bedenken „Ihr redet doch alle gerne von Klima-RAF. So bekommt ihr früher oder später tatsächlich eine.“

Auch in Deutschland ist der Umgang mit der letzten Generation viel diskutiert. Insbesondere die Polizei in Bayern, die Angehörige der sogenannten „Klima-Kleber“ einige Tage im Rahmen der Präventivhaft festhielt, stand im Hinblick auf die freie Meinungsäußerung und das Recht, sich zu versammeln, in der Kritik. Nun postete die letzte Generation in Deutschland ein Video, indem sie positiv von der Auflösung ihres Protests durch die Polizei berichtete. Die Polizei hätte ihnen nur eine Ordnungswidrigkeit vorgeworfen: „Keinen Straftatbestand, es gibt keine Nötigung, sondern nur eine Ordnungswidrigkeit“, erklärte der Aktivist, der sich als Ruben (21) vorstellte.