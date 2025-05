Krankenkasse: Privatversicherte erleben im Juli böses Erwachen – manche Ärzte genervt

Privat versichert auf der Sonnenseite? In diesem Sommer gibt es für viele eine bittere Nachricht, denn ihr Beitrag zur Krankenkasse wird deutlich steigen! Wie das „Deutsche Ärzteblatt“ und die „Süddeutsche Zeitung“ melden, erhöhen die privaten Krankenversicherungen (PKV) die Beiträge für ihren Standardtarif um satte 25 Prozent!

Wie das begründet wird und was das genau in Euro für die Betroffenen bedeutet, liest du hier.

Tarif wird rund 25 Prozent teurer

Die privaten Krankenkassen begründen diesen Schritt mit gestiegenen Ausgaben. Vor allem Krankenhaus-Kosten seien enorm angestiegen. Zwischen 2021 und 2023 seien die Leistungsausgaben für stationäre Pflegetage in den Kliniken um 37,5 Prozent nach oben geschossen. Zudem gab es deutlich mehr Operationen, diese seien während der Corona-Pandemie aufgeschoben worden.

+++ Mehr zum Thema: Krankenkasse: Beitragsexplosion 2025! Auch Privatpatienten sind jetzt fällig +++

So steigen die durchschnittlichen Krankenkasse-Kosten im Standardtarif ab dem 1. Juli von rund 400 Euro auf 500 Euro! Betroffen sind fast 54.000 Menschen. Das sind etwa 0,6 Prozent der Privatversicherten. Senioren, die über sehr wenig Geld verfügen, oder ältere Arbeitnehmer ab 55 Jahren, die ein Einkommen unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Krankenversicherung haben (aktuell 66.150 Euro im Jahr), können den Standardtarif in Anspruch nehmen.

Krankenkasse: Diese Privatversicherten bekommen keine Sonderbehandlung mehr

Der Standardtarif ist nicht frei wählbar, sondern greift als Sozialtarif dann, wenn man die normalen Beiträge für die private Krankenkasse nicht mehr begleichen kann. Er wurde 1994 eingeführt.

Die Prämien im Standardtarif sind gedeckelt. Sie dürfen derzeit einen Höchstsatz von 804,82 Euro im Jahr nicht überschreiten. Bei Ehepaaren sind es zusammen 1.207,23 Euro.

Der Leistungskatalog in diesem Standardtarif orientiert sich an den Leistungen der gesetzlichen Versicherungen – also keine Extras mehr. Wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, führt das dazu, dass diese Versicherten nicht mehr in allen Arztpraxen gern gesehen sind. Die Ärzte können nur reduzierte Gebührensätze für sie abrechnen.

Weitere Nachrichten für dich:

Schon zum Jahreswechsel gab es eine Beitragsexplosion bei den privaten Krankenkassen. Für zwei Drittel der Versicherten waren die Beiträge im Schnitt um 18 Prozent gestiegen.