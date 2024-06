Krankenkasse: Was Cathy Hummels fordert, macht viele Versicherte rasend vor Wut

Cathy Hummels handelt sich einen neuen Shitstorm ein. Das kennt die Influencerin, Moderatorin und Ex-Spielerfrau von Mats Hummels zwar schon, diesmal geht es aber um eine brisante gesundheitspolitische Aussage und den Beitrag zur Krankenkasse!

Dass ausgerechnet Hummels, die selbst offenbarte, an einer Essstörung gelitten zu haben, nun einen solchen Standpunkt vertritt, sorgt für Kopfschütteln und Wut bei vielen.

Bei der gesetzlichen Krankenkasse ist es so, dass alle den selben Basisbeitrag zahlen – egal ob Krebspatient mit teuren Chemotherapien, Seniorin mit Herzschwäche oder kerngesunder Sportstudent.

Der Beitragssatz liegt aktuell bei 14,6 Prozent, wobei der Arbeitgeber paritätisch die Hälfte übernimmt. Hinzu kommt je nach Krankenkasse ein Zusatzbeitrag. Bei der AOK Nordost zahlt man 2,7 Prozent obendrauf, bei der BKK firmus nur 0,7 Prozent. Es gibt also eine große Bandbreite und ein Vergleich lohnt sich. Dennoch bleibt es dabei: Die eigene Gesundheit hat keinen Einfluss auf die Höhe des Beitrags.

Zurück zu Cathy Hummels: In ihrem Podcast mit ihrer Schwester („Hummeln&Fische“) stellt sie genau dieses Prinzip in Frage. Die Ausgabe 8 ging bereits Ende Mai online, doch erst jetzt macht der brisante Podcast-Ausschnitt im Netz die Runde.

„Und ich finde, wenn man irgendwie wirklich eine enorme Sucht hat, in Bezug auf Alkohol, Zigaretten oder whatever, wo man sich wirklich bewusst schadet, auch jetzt in Bezug aus Essen – ich meine, wenn du krankhaft isst, weil dir alles scheißegal ist, du bist übergewichtig und du hast keine Krankheit – dann finde ich schon, dass man dafür mehr zahlen sollte.“

Cathy Hummels im Podcast „Hummeln&Fische“