Hunderte Euro von deiner Krankenkasse absahnen – Experte: So kommst du an den Bonus!

Bist du gesetztlich versichert bei der AOK, der Techniker Krankenkasse, bei Barmer, DAK oder einer anderen Krankenkasse? Dann lohnt es sich, sich genau zu informieren. Viele Versicherungen bieten besondere Bonusprogramme ab, mit denen du einen Teil deiner Beiträge zurückbekommst. Finanzexperte Ercan Avci kennt sich da bestens aus!

Avci ist bekannt geworden mit seinem Profilen „finanzenmitercan“ auf Instagram, TikTok und Facebook . Rund 530.000 Menschen folgen ihm im Netz und schauen sich seine Videos mit guten Geld-Tipps an. In unserem exklusiven Ratgeber-Video oben verrät Avci dir nun, wie man als Versicherter von Bonusprogrammen der Krankenkassen profitieren kann.

Viele fragen sich, ob man bei einem solchen Wahltarif nicht ein erhöhtes Risiko eingeht. Nimmt man keine Behandlungen beim Arzt in Anspruch und fallen für die Krankenkasse keine Kosten an, kassiert man den Bonus. Doch ganz so ist es nicht! Finanz-Insider Avci erklärt im Clip, dass du trotzdem zu wichtigen Vorsorgeuntersuchungen gehen kannst. Prävention vor schweren Erkrankungen wie Krebs ist also auch bei einem solchen Tarif erwünscht und kein Problem.

Nur etwas für jüngere Versicherte?

Deswegen kann man auch nicht sagen, dass dieses Modell ausschließlich etwas für „junge Hüpfer“ ist. Letztlich muss jeder individuell entscheiden, ob man den finanziellen Vorteil in Anspruch nehmen möchte. Welche Argumente es noch für das Bonusmodell gibt, verrät dir Ercan Avci oben im Video.

Weitere Hintergründe zu den Bonusprogrammen der Krankenkassen erfährst du auch in diesem Artikel. Klar ist und bleibt eines: Die Gesundheit geht immer vor!