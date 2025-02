Kenia-, Jamaika- und Deutschland-Koalition: Was bedeutet das eigentlich?

Die Union führt die Ergebnisse zur Bundestagswahl an. Nun bleibt die Frage, wie es mit einer Koalition für das nächste Parlament weitergeht. Dafür fallen immer die Worte „Deutschland-Koalition“, „Kenia-Koalition“ und „Jamaika-Koalition“. Doch was bedeuten die Ländernamen?

Schon seit Wochen zerbrechen sich die Parteien die Köpfe über Optionen für eine Koalition nach der Bundestagswahl 2025. Bei der Benennung von Koalitionen greift man dafür häufig auf Länder und deren Flaggen zurück.

Unter einer „Kenia-Koalition“ versteht man beispielsweise ein Bündnis aus Schwarz, Rot und Grün, also Union, SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Ein politisch-inhaltlicher Bezug zum afrikanischen Staat besteht nicht, sondern bezieht sich auf die Landesflagge. Schon 2017 war die Option unter Altkanzlerin Angela Merkel zwischendurch im Gespräch.

Die AfD spricht bei diesem Bündnis verächtlich von der „Schwampel“ bzw. der „Schwarzen Ampel“ – in Bezug auf die gescheiterte Ampel-Koalition.

Diese Optionen sind unwahrscheinlich

Auch eine „Deutschland-Koalition“ war ein Wahlkampf-Thema. Sie besteht aus Schwarz-Rot-Gelb, ein Bündnis aus CDU/CSU, SPD und FDP. Die Liberalen unter Christian Lindner werden allerdings aus dem Bundestag fliegen. Daher ist diese Option bisher nicht möglich.

Ebenso war eine „Jamaika-Koalition“ war im Gespräch. Sie bestünde aus Grünen, FDP und Union. Die Option ist aber nicht nur rechnerisch nicht möglich, sondern auch politisch. Nach dem Dauerstreit zwischen FDP und Grünen in der gescheiterten Ampel-Regierung, ist die Beziehung zwischen den beiden Parteien schwer angeschlagen.

Eine Zweier-Koalition erweist sich aktuell ebenso als schwierig. Nicht nur durch die Ergebnisse. In Richtung Grünen betonte die CDU-Schwesterpartei CSU immer wieder, dass sie keine Koalition mit der Partei von Robert Habeck wollen. CSU-Chef Markus Söder sagte klar: „Wir wollen sie nicht in der Regierung“. In den nächsten Tagen wird sich aber zeigen, ob sich der Wunsch des Bayern-Ministerpräsidenten erfüllt – oder ob die Union einknicken muss.